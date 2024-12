Para tu monstruoso amor por el ska

Pasa no uno, sino ¡dos días! inmerso en este género musical con bandas como El Gran Silencio, La Tremenda Korte y Sekta Core en el Festival Internacional Monsters of Ska

Este fin de semana disfrutarás de la pura sabrosura del ska con los dos días de conciertos que se aventará el Festival Internacional Monsters of Ska en el estadio de beisbol Fray Nano, donde 30 talentos enormes te harán cantar y bailar sin parar.

Y es que, si de por sí ya se antojaba un evento que ayudara a liberar la tensión de la semana (y empezar bien el Guadalupe-Reyes), este festival musical contará con sorpresillas que lo hacen atractivo no sólo para el fan, sino también para que este se anime a que lo acompañe su familia.

Por un lado, lo obvio: las propuestas musicales que tiene su lineup. El sábado se presentarán exponentes como El Gran Silencio, Inspector, Dr. Shenka Internacional, Tremenda Korte, Tijuana No! y Todos Tus Muertos. Saltando al siguiente día, el domingo, se armará el slam con agrupaciones como Los Rastrillos, Nana Pancha, Salón Victoria, Girls Go Ska y Sekta Core.

La Tremenda Korte, que cumplió 30 primaveras de existencia este 2024, recientemente subió su versión de “El burrito sabanero” a plataformas digitales; ojalá que se lo eche en esta ocasión. En tanto, la banda regia Inspector está a punto de entrar al año de su 30 aniversario, por lo que está cerrando con nostalgia. Algo que también entienden los argentinos de Todos Tus Muertos, que sumarán con su concepto las cuatro décadas en el 2025.

Pero acá es donde se pone aún más bueno el festival, porque si por alguna razón no pudieras asistir a uno de dos los días, habrá siete grupos que estarán presentes en ambos: Chencha Berrinches, Desorden Público, La Monky Band, Matamoska, La Pobreska, South Central Skankers y Staya Staya.

Por otro lado, Monsters of Ska no sólo busca ser atractivo para el público chilango con su cartel, pues el acceso tiene su magia guardada. Además de que las niñas y los niños menores de 10 años podrán entrar gratis, la compra de un boleto permite el ingreso los dos días. Más puntual, tanto el sábado como el domingo.

Como extra, el festival internacional tendrá actividades como lucha libre, firmas de autógrafos, venta de mercancía oficial y foodtrucks para recargar energía.

Otras bandas que estarán en Monsters of Ska son Cisiriska, King Chango, La Rebambaramba, Los Mal Hablados, Out of Control Army, Ronda Machetera, Royal Club, Skapital Sound, The Rude Tone Bandits, Tres Tokes, Triciclo Circus Band, Gallo Rojo, King Chango, La República, La Silueta, Líber Terán y los Gitanos Errantes, Linde, Anxolotes, Los Old School, No Tiene La Vaca, Riesgo de Contagio, The Locos y Yucatán A Go Go.

¿Dónde conseguir los boletos?

Los boletos para Monsters of Ska siguen a la venta en la plataforma Ticket Planet (ticketplanet.com.mx/MONSTERS-OF-SKA) y puntos como la taquilla del Estadio Fray Nano, King Monster Tlalnepantla (Plaza Rosa Zahuatlan 10, esq. Rio Lerma, local 17), La Valentina (Francisco Pimentel 72, col. San Rafael) y Discos Morales Outlet en sus sucursales de Forum Buenavista, Cuauhtémoc, Miramontes, Tlalnepantla y Cuautitlán. Los boletos cuestan $750 (sólo hasta este viernes) y $950 el fin de semana.

¿Cómo llego?

Dónde: Estadio Fray Nano (Fernando Iglesias Calderón s/n, col. Jardín Balbuena)

Fechas: 14 y 15 de diciembre

Hora: acceso desde las 11:00