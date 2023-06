Fight for the Future, el movimiento de artistas para luchar por la privacidad de sus fans

Fotografía: cortesía

Tom Morello, Zack de la Rocha y otros 100 artistas boicotearán los conciertos que utilicen reconocimiento facial.

Morello y de la Rocha, reconocidos músicos de la banda Rage Against The Machine, se han unido a otros 100 artistas en un boicot contra los recintos de conciertos en Estados Unidos que implementen sistemas de escaneo facial. El llamado, iniciado por Fight for the Future, una organización de defensa de los derechos digitales, señala los peligros morales y la invasión a la privacidad que implica esta medida.

El grupo argumenta que la vigilancia biométrica invasiva no es segura, especialmente para las personas negras y morenas que han sido objeto de arrestos falsos o discriminación en lugares públicos debido a la tecnología. En un comunicado, Fight for the Future enfatiza que, independientemente de su precisión, vivir en un mundo donde la privacidad es inexistente es aterrador.

Otros artistas y grupos, como Boots Riley, Wheatus, Anti-Flag y Downtown Boys, también se han sumado a la causa. Además, lugares independientes como House of Yes en Brooklyn, Lyric Hyperion en Los Ángeles y Black Cat en DC han decidido unirse al pacto. El rechazo al escaneo facial en eventos se ha intensificado después de que se descubriera que el Madison Square Garden y sus venues asociados utilizaron esta tecnología para vetar a abogados que habían presentado demandas en su contra.

La preocupación principal radica en el uso negativo que se le puede dar al escaneo facial, especialmente en términos de discriminación racial y violación de los derechos civiles. La tecnología ha demostrado ser defectuosa y puede llevar a acusaciones y detenciones incorrectas. Además, existe el temor de que se cree un ambiente de vigilancia constante donde la privacidad sea una ilusión.

Este boicot liderado por artistas reconocidos busca generar conciencia sobre los riesgos y las implicaciones éticas del escaneo facial en eventos. Al unir fuerzas, pretenden presionar a los recintos de conciertos para que abandonen el uso de esta tecnología invasiva y promover alternativas que respeten la privacidad y los derechos individuales.

