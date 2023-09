Firman acuerdo para mejorar el servicio de taxi en CDMX

El acuerdo incluye simplificar procesos y digitalizar trámites para dar servicio de transporte privado en la capital

El servicio del taxi en CDMX tuvo cambios gracias a los Acuerdos para la Mejora del Servicio de Taxis Concesionados, ya publicados en la Gaceta Oficial de la capital. El Jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama informó que dichas modificaciones incluyen la simplificación y digitalización de trámites; así como el fortalecimiento y difusión de la App “Mi Taxi”.

Los cambios también incluyen apoyos para regularización; así como condonación de impuestos, lo que permitirá al gremio competir y brindar servicios de calidad. El transporte privado en la capital tuvo una actualización ya que ahora con dichos cambios taxistas se deberán incorporar a la aplicación ‘Mi Taxi’.

¿Qué es la aplicación Mi Taxi en CDMX?

Ante la competencia de plataformas extranjeras en trasporte privado, el Gobierno de la CDMX generó una aplicación en colaboración con distintas agrupaciones de taxistas para poder ofrece servicio a través de la aplicación ‘Mi Taxi’, así como en las apps de transporte en a aplicación también se puede tener acceso a la cromática completa, la licencia e información para dar tranquilidad y seguridad a los pasajeros.

Además del otorgamiento de facilidades para la expedición de documentos, serán colocadas calcomanías en todas las unidades, como parte de la difusión de la Línea SOS Mujeres *765” con los cambios firmados.

Esteban Vázquez, representante de los concesionarios, comentó que “este compromiso no sólo es del Gobierno, es necesario que nosotros, como representantes y como gremio, también tengamos un compromiso para coadyuvar en dar buen puerto a cada una de las problemáticas que aquejan al taxi en la ciudad. Esto nos da certeza, esperanza a qué hora sí, por fin, podamos alcanzar las soluciones que siempre hemos estado buscando”.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, afirmó que para garantizar la equidad entre el servicio de taxi y los servicios de aplicación, se reforzarán las sanciones a vehículos que se usan a través de aplicaciones y que no tienen registro vehicular, pues es importante para la autoridad y los usuarios saber cuál es la unidad en operación por seguridad y calidad del servicio.

“Hoy cuando el conductor de estos servicios no cuenta con un registro vehicular, la sanción va dirigida exclusivamente al conductor y las empresas se desentienden por completo del incumplimiento de la normatividad, por lo tanto, en la modificación al Reglamento de la Ley de Movilidad, se considera que las sanciones aplican a las empresas, no exclusivamente al conductor. También se publica una modificación para que quede claro que los servicios de aplicación son un servicio distinto que no puede usar servicio de taxi”, detalló.

Agregó que, en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), se ha reforzado el funcionamiento de la App “Mi Taxi”, a la cual los taxistas se comprometen a adherirse para ofrecer sus servicios a través de ella. Los usuarios que descarguen la app podrán pedir viajes, conocer los datos del conductor y solicitar ayuda a través de un botón de pánico.

Finalmente, Andrés Lajous subrayó que a través del Programa de Sustitución de Taxi, junto con Nacional Financiera, se darán bonos a quienes deseen chatarrizar su vehículo y adquirir otro: 75 mil pesos por una unidad altamente eficiente; 135 mil pesos para una unidad híbrida; hasta 180 mil pesos para una unidad eléctrica; y 200 mil pesos, 155 mil pesos o 95 mil pesos, para quienes decidan colocar en sus automóviles un asiento giratorio para personas con discapacidad.

Fotografía: cortesía