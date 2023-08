Formas de practicar la gratitud y sus beneficios

Fotografía: cortesía. Texto por Ana Paula Domínguez

El día de ayer fui a fisioterapia. En el consultorio hay 3 cubículos abiertos y somos 3 los pacientes a quienes nos atienden simultáneamente.

Unos minutos después de que llegué a la consulta, también llegó un señor en silla de ruedas acompañado por su esposa. El paciente venía por primera vez después de haberse sometido a una operación de cadera. “Soy como Robocop, estoy lleno de tornillos en la cadera” dijo el señor mientras entre varias personas le ayudaron a subirse a la camilla. Para ese momento yo ya estaba acostada boca abajo mientras esto sucedía. “¿Hace cuánto que no se acuesta boca abajo?”, le preguntó la fisioterapeuta Montserrat, “hace un año y también hace un año que no camino”, respondió. En ese momento imaginé al señor a lado de mí, acostado boca abajo por primera vez en un año, recibiendo el masaje en la espalda y todo el proceso de fisioterapia con calor que con tanto amor nos da Montserrat. En ese momento sentí un profundo agradecimiento por la noble labor que ella estaba haciendo y se lo agradecí verbalmente: “gracias por cuidarnos tanto, Montse”.

Andrew Huberman dice que hay dos formas de practicar la gratitud: una cuando alguien genuinamente te agradeció por algo que le ofreciste, y la segunda cuando recuerdas o escuchas una historia en donde alguien ayudó a otro, también genuinamente.

Los beneficios de practicar la gratitud efectiva de acuerdo a Huberman son:

Impacto en el bienestar, sentimiento de gozo. Resiliencia al trauma. Beneficia las relaciones sociales. Los neuroquímicos y neuro-circuitos cerebrales se activan y producen el mismo efecto que si hubieras hecho ejercicio físico.

Otras formas de practicar la gratitud son:

Cada vez que te quejes, aprecia algo que sí hay en tu vida.

Reconoce que en los momentos difíciles hay un aprendizaje detrás, que quizá en ese momento no ves.

Pregúntate: ¿cuántas personas darían la vida por estar en donde estoy?

Aprende a agradecer genuinamente cuando alguien ha hecho algo por ti.

Permítete recibir la gratitud cuando has hecho algo por alguien más.

Reconoce y agradece tu esfuerzo.

Agradece por tu pasado, por tu presente y por tu futuro.

Mantener una actitud de gratitud es una práctica que requiere disciplina. Por eso para mí la práctica de Kundalini Yoga ha sido una magnífica herramienta para el cuidado de la mente, las emociones, el espíritu y el cuerpo.

El próximo lunes 7 de agosto tienes otra oportunidad para sumarte a las sesiones de Kundalini Yoga que doy semanalmente vía zoom a las 8 a.m. Si no te queda ese horario, te mandamos la repetición. No dudes en escribirme a [email protected] si deseas mayor información o visita el sitio web www.yoga.mx para que sepas de qué se trata.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.