Guía máxima para correr en el Medio Maratón en CDMX

Fotografía: cortesía

Algunos ya son veteranos en la ruta, otros apenas comienzan su andar… pero lo importante es llegar a la meta. Así que seas tú el corredor, o quien va a echar porras o el que sueña con algún día formar parte, conoce los pormenores de esta edición para aclarar dudas e inspirarte

Este domingo madrugan los corredores para llegar a tiempo al Medio Maratón de la Ciudad de México, evento que se realiza desde 2007 para runners chilangos, del interior de la República e internacionales.

El Medio Maratón es una forma de poner a prueba la fortaleza física y mental del deportista a través de un recorrido de 21 mil 97 kilómetros. Para unos es un entrenamiento rumbo al Maratón de la Ciudad de México (que este año se realizará el 27 de agosto); para otros, una manera de probarse a sí mismos y a su entrenamiento.

Sin embargo, tampoco faltarán quienes únicamente sean espectadores. familiares y amigos que estarán ahí para animar a los campeones (sí, porque el simple hecho de aceptar el reto es de aplaudirse). Independientemente de la intención de cada quien, aquí hay información que no debe olvidarse.

Si soy corredor…

Aquí te esperan

Esta ocasión, el Medio Maratón arrancará desde las 6:00 horas, aunque para usuarios de sillas de ruedas o con debilidad visual iniciará 10 minutos antes y los registrados en otras categorías avanzarán hasta las 6:05. El punto de partida estará a un lado de la Torre del Caballito y la meta en el Ángel de la Independencia.

Lo que verás a tu paso

Una vez que salgas de la Torre del Caballito, te encontrarás con monumentos y lugares icónicos de la Ciudad de México como son la Lotería Nacional, la Diana Cazadora, el Museo Soumaya, el Auditorio Nacional, el Museo Nacional de Antropología y el Bosque de Chapultepec. Esto también convierte a la ruta en una forma de “turistear”.

Recuerda las categorías y los premios

Divididas en ramas femenil y varonil, existen las categorías Libre, Máster, Veteranos, Veteranos II, Veteranos III, Veteranos IV, Veteranos V y Veteranos VI. Estas se dividen según la edad del participante, de tal manera que correrán personas desde los 18 años en adelante.

Los ganadores de ambas ramas obtienen premios económicos. Así, el primer lugar obtiene 50 mil pesos, el segundo 35 mil, el tercero 20 mil, el cuarto 10 mil y el quinto 5 mil. A su vez, los tres primeros lugares tanto de las categorías invitadas como por edad se llevan un reloj.

Evita ser descalificado

Para que sea oficial tu registro, siempre debes portar en el pecho el número de corredor. No tenerlo puesto significa una descalificación. Además, es importante respetar la ruta, porque en caso de salirse de la misma, se considerará incumplimiento. Lo mejor es guiarse por los puntos de control, en donde hay tapetes que leen los cronómetros de cada persona. La ruta debe ser completada en un máximo de tres horas ya que, en caso de ir atrasado, el tiempo acumulado no será tomado en cuenta y hasta podrías recibir la indicación de subir a la barredora.

Antes de iniciar la carrera

Esta no es una ruta sencilla. Desde meses atrás se debió iniciar con una rutina de ejercicio y dieta que te ayudaran a estar en las mejores condiciones. Así que si no tuviste entrenamiento ni llevaste un seguimiento médico, lo mejor será no arriesgar tu salud. Eso no significa que no podrás participar, sino que más vale enfocarse en disfrutar.

El día previo al maratón descansa. Evita la fiesta, el alcohol y el desvelo. Tampoco desgastes a tu cuerpo con ejercicio exhaustivo. La alimentación previa debe ser cuidada, de tal forma que la cena no debe ser exagerada, pero sí debe contener carbohidratos (pasta o arroz, por ejemplo) y proteínas. En cuanto al desayuno, que sea ligero y sin sobresaturar de frutas.

Para tomar agua, bebe pequeños sorbos; no olvides que a lo largo de la carrera también habrá puntos de hidratación. A su vez, calienta para evitar desgarres u otro problema de salud. Los movimientos deben ser ligeros pero dinámicos, abarcando un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos.

Aunque la alimentación y la hidratación son esenciales, no te olvides de cuidar tu piel. Utiliza bloqueador solar con factor mayor a 50 sobre tu piel seca y 30 minutos antes de iniciar la carrera. Viste ropa cómoda que te permita moverte sin rozarte y tenis adecuados para el camino (si tienes oportunidad, hazte un estudio biomecánico para conocer tu forma de pisada).

Y si soy apoyo…

Compañeros hasta en cuidados

A pesar de que no irás al lado de tu runner favorito, tendrás que seguir consejos similares de cuidado. Consume un desayuno sencillo y no bebas grandes cantidades de agua. Ponte bloqueador y ropa cómoda para moverte pero también para protegerte del sol.

Impregna ánimo

Ir a las calles y apoyar no es sólo para una persona, es para todos. Los gritos, la buena vibra y la energía positiva nutren a todos para que se distraigan un poco, no piensen en renunciar a la meta y hasta descansen mentalmente. Así que lánzate a hacer comunidad.

