Incumplen consejos con su trabajo en CDMX

Fotografía: Cortesía. Texto por Carlos Navarro

La Ley Orgánica de Alcaldías indica que estos organismos deben sesionar de manera ordinaria, por lo menos, una vez al mes.

En la primera Constitución de la Ciudad de México se estableció la figura del Concejo para colaborar en las distintas tareas de las alcaldías, sin embargo, de poco han servido ya que en 2022 un total de 13 concejos no atendieron lo establecido en la ley y han incumplido con su tarea básica, que es sesionar de manera ordinaria cada mes para atender las funciones de supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la alcaldía, en los términos que señalen leyes aplicables.

La Ley Orgánica de Alcaldía establece que el Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación territorial y en su artículo 87 sostiene que el deberá resolver los asuntos de su competencia de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones ordinarias “por lo menos una vez por mes; la orden del día y los documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar a los Concejales con cuando menos setenta y dos horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión correspondiente”, dice la normativa.

✅ El Concejo 2021-2024 APRUEBA por mayoría el #Presupuesto2022 para la Alcaldía Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/BGYy5cFPWO — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) November 11, 2021

Son 13 Concejos los que no sesionaron, al menos, una vez por mes en 2022, de acuerdo con una revisión de los portales oficiales y respuestas a solicitudes de información. Los números reales fueron: Álvaro Obregón, 8 sesiones ordinarias; Azcapotzalco, 1; Benito Juárez, 4; Cuajimalpa, 1; Iztacalco, 0; Iztapalapa, 11; Miguel Hidalgo, 4; Magdalena Contreras, 10; Tláhuac, 8; Tlalpan, 10; Venustiano Carranza, 6. En este caso no se tomó en cuenta a Milpa Alta porque no respondió vía transparencia y su portal es inaccesible para hacer una revisión de las sesiones de su Concejo. Sólo Coyoacán, Xochimilco y Gustavo A. Madero sesionaron 12 veces de manera ordinaria durante 2022.

En 2022, el concejo de una alcaldía le costó a la ciudadanía 4.2 millones de pesos, es decir, cada concejal (10 conforman el grupo) percibe un sueldo mensual bruto de 35 mil 313 pesos. En este caso, no se toman en cuenta al alcalde ni al Secretario Técnico, quienes también forman parte de los concejos. Sin embargo, esa misma actitud que mantuvieron algunas alcaldías durante 2022, la están replicando en el año en curso.

Hasta abril de 2023, sólo Coyoacán y Gustavo A. Madero habían sesionado en cuatro ocasiones, mientras que el resto no cumplió con esa cuota. Hay casos como Álvaro Obregón, con Lía Limón, o Miguel Hidalgo, que gobierna Mauricio Tabe, que no han celebrado ninguna sesión en lo que va del año.

REGLAS CLARAS

El desarrollo de las sesiones del Concejo se hará constar por la secretaría técnica en un libro o folios de actas, en los cuales quedarán anotados en forma extractada, los asuntos tratados y el resultado de la votación. Cuando el acuerdo del Concejo se refiera a normas de carácter general o informes financieros, se hará constar o se anexarán íntegramente al libro o folios de actas. En los demás casos, bastará con que los documentos relativos al asunto tratado, se agreguen al apéndice del libro o folios de actas. Las actas deberán ser firmadas por los integrantes de la alcaldía que participaron en la sesión para su validez plena.

