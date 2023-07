La Dama del Silencio, una charla con la directora del documental sobre la ‘Mataviejitas’

Fotografía: cortesía. Texto por Cristina Salmerón

La directora de “La dama del silencio”, María José Cuevas, habló sobre su documental que aborda el sonado caso de “La Mataviejitas”.

Condenada a 759 años de prisión por el asesinato de 17 adultas mayores, desde 1998 hasta el año 2006, Juana Barraza, mejor conocida como “La Mataviejitas”, se volvió una figura de culto. Tres décadas después, la historia de las víctimas es contada en el documental “La dama del silencio”, dirigido por María José Cuevas, quien nos da detalles sobre la filmación. Ésta fue la primera vez que la procuraduría federal se enfrentó al caso de un asesino serial. El documental aborda cómo se vivió esto dentro de la institución y todos los aciertos y errores que hubo por más de cuatro años.

¿Por qué hacer un documental sobre “La Mataviejitas”?

Me invitó Laura Woldenberg. Yo ya había visto “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, producido por ella y por Ivonne Gutiérrez, y que también había investigado Karla Casillas. Me entusiasmó trabajar con este equipo tan profesional.

¿Cuál fue el mayor descubrimiento?

Todos sabemos quién es “La Mataviejitas”, es parte del imaginario colectivo, pero en un caso tan mediático, lo que cayó al olvido se volvió lo más importante para mí. Esto nos jaló y nos dejó claro que no sería un documental que se enfocaría en Juana Barraza, ella es sólo el pretexto. El gran descubrimiento fue dar voz a las víctimas de un sistema de justicia.

Igual que en “Bellas de noche”, vuelves a una CDMX del pasado…

La ciudad, como personaje, es un monstruo de historias. Para “La dama del silencio” recorrimos los lugares que visitó Juana Barraza, caminaba distancias larguísimas. La ciudad se vuelve la geografía de una asesina serial, el escenario de un true crime a la mexicana.

¿Barraza es una feminicida serial?

Sí, justo tuvimos el diálogo de qué es ser un feminicida; dado que la mayoría de los feminicidios son perpetrados por hombres, es atípico que sea una mujer. Juana Barraza eligió siempre a mujeres adultas mayores, vulnerables, y las mató con un grado de violencia tal que ¿por qué no habría de considerarse como feminicida?

¿Cómo fue la decisión de no dar foco a la asesina?

Fue una decisión no entrevistar a Juana Barraza, no perpetuar la leyenda urbana. Muy temprano en la investigación tomamos un café con el hijo de una de las víctimas; fue la primera vez que me enfrenté al dolor de un señor que perdió a su madre hace 18 años y sigue cargando con eso. Si queríamos darle la voz a las víctimas que cuentan su historia, era una falta de respeto abrirle el micrófono a Barraza, quien no acepta sus crímenes y dice que es inocente.

¿Conociste a Juana Barraza?

Sí, en la cárcel de Santa Martha donde es una celebridad. Tras hablar con ella y conforme pasaba el tiempo fue más claro que me quería alejar de su personaje.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE?

A finales de este mes, Netflix estrenará este documental encabezado por Laura Woldenberg, Ivonne Gutiérrez y Karla Casillas, quienes investigaron el caso para realizar el reportaje. “Entre 1998 y 2005, una ola de asesinatos de mujeres mayores azotó a la Ciudad de México, desatando la búsqueda y captura de un sospechoso que nadie podía haber imaginado”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming. El material audiovisual dura una hora con 51 minutos y estará disponible a partir del próximo 27 de julio.

