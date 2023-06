La Diaria: 4 noticias que debes saber sobre la CDMX

Fotografía: Cortesía

RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN

Como parte del Programa de Reconstrucción de Vivienda Unifamiliar del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, destinado a atender hogares afectados en la capital del país luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 y con un presupuesto de 23 mil 920 millones de pesos, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, finalizó la entrega de 124 mil 593 acciones de vivienda.

“Estamos entregando a todos los que perdieron su hogar unifamiliar, los recursos para que finalmente puedan recuperar sus viviendas, su casa, que puedan recuperar la vida que tenían previo al 2017. Decidimos que las viviendas unifamiliares, o sea, que no son en edificios sino únicas, les diéramos el recurso y se hiciera en este esquema que tiene el INVI (Instituto de Vivienda de la Ciudad de México) de apoyo y asesoría técnica”, dijo Sheinbaum Pardo:

Dejó claro que se atenderá a todas las familias damnificadas que fueron abandonadas en la anterior administración, “estamos cumpliendo, cumpliendo con el compromiso que hicimos con ustedes desde que llegamos al Gobierno de la Ciudad; y lo que es más importante, que era la demanda de los damnificados de aquel momento, porque el gobierno anterior también quería darles créditos, pero ni siquiera del INVI, créditos bancarios”.

En tanto, el director general del INVI, Anselmo Peña Collazo, detalló que se emitieron 404 últimas órdenes de pago, con lo que el Programa queda cubierto al 100 por ciento.

“Con esto concluye la atención a todas las viviendas unifamiliares; con esto, al 100 por ciento está cumpliendo nuestra Jefa de Gobierno ese compromiso que hizo con todas las familias que vivían en un predio individual, en una casa individual”, mencionó.

Destacó que este Programa permitió a las familias administrar los recursos otorgados y recibir asesoramiento profesional impartido por el Instituto.

“Es una autoadministración, ustedes mismos compran los materiales, contratan la mano de obra y, en muchos casos, las mismas familias pueden aportar con sus hijos o con sus esposos también mano de obra y eso hace que la obra salga de mejor calidad”, enfatizó.

CDMX LÍDER EN COMPETITIVIDAD

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2023 del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), que evalúa la capacidad de los estados para generar, atraer y mantener inversiones, la Ciudad de México obtuvo el primer lugar como la entidad más competitiva del país y la única considerada dentro de la clasificación de competitividad muy alta.

Así, la capital del país mantiene su liderazgo en la lista, al posicionarse desde 2022 como la número uno de las 32 entidades de la República, seguida en la medición por Querétaro y Nuevo León.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, explicó que todas las estrategias y programas implementados por la administración de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, han beneficiado la conectividad, infraestructura, educación, seguridad, innovación y movilidad, que son factores fundamentales para fortalecer la confianza para invertir en la Ciudad de México.

“En esta ocasión el IMCO hizo hincapié en el nearshoring como una tendencia global, en la que la Ciudad de México es epicentro internacional. La relocalización de las empresas y la rehabilitación de zonas industriales por parte del gobierno local han logrado que en lugares como Vallejo se registraran inversiones por más de 14 mil millones de pesos de 2019 a 2022”, señaló Akabani Hneide.

Agregó que la capital del país ha iniciado de manera muy positiva el segundo semestre del año, y resaltó el primer lugar como entidad receptora de Inversión Extranjera Directa (IED) con más de 7 mil millones de dólares durante el primer trimestre, es decir, el 38 por ciento lo recaudado a nivel nacional, encaminado como el motor económico de México.

Cabe destacar que el ICE 2023, elaborado por el IMCO, incluye 72 indicadores y 10 subíndices, tales como servicios financieros, telecomunicaciones, transporte, seguridad, acceso a internet, servicios bancarios, Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, entre otros que lidera la ciudad y la hacen un gran lugar para invertir.

Entre otras variables, el Índice de Competitividad Estatal destaca que la Ciudad de México es la entidad con mayor esperanza de vida (76.8 años), disponibilidad de camas de hospital (1.75 por cada mil habitantes), así como personal médico y de enfermería (5.8 por cada mil habitantes) y personal médico con especialidad (2.4 por cada mil habitantes) en contacto con la población. Además, cuenta con el mayor grado de escolaridad del país, y es la entidad con la mayor diversificación económica (941 sectores) y PIB per cápita.

DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA

La Secretaría de Salud de la capital aseguró que, del 1 de enero al 30 abril del 2023, ha realizado 19 mil 92 pruebas de detección de cáncer de próstata gratuitas y en las cuales resaltan Iztapalapa y Venustiano Carranza como las alcaldías donde más tamizajes se han hecho, con 2 mil 586, y 2 mil 280 pruebas, respectivamente.

Del total de estudios preliminares realizados por los Servicios de Salud Pública en la capital, 9 mil 784 fueron a través de cuestionario, mientras que 9 mil 308 con Antígeno Prostático. El 67.42% de las detecciones por cuestionario resultaron negativas.

“La próstata es una glándula que forma parte del aparato reproductor masculino, la cual puede presentar una inflamación a raíz del crecimiento anormal de las células”, explicó el doctor Alberto Gallardo, responsable del Programa de Enfermedades Crónicas en los Servicios de Salud Pública.

Mencionó que aparece con mayor frecuencia a partir de los 45 años de edad, aunque va aumentando con el paso de los años. A los 60 o 70 años, prácticamente la mitad de la población masculina ha presentado un problema de crecimiento prostático.

Para la detección, los Servicios de Salud Pública cuentan con diversas pruebas y estudios. El primero consiste en un cuestionario en el que el paciente responde acerca de síntomas, sus hábitos y antecedentes hereditarios con el fin de conocer su historia clínica. También se realiza una prueba en la que se mide la concentración de antígeno prostático en la sangre y se arroja un resultado en menos de tres minutos. Dichos métodos permiten obtener un resultado de forma práctica y cómoda para los hombres mayores de 40 años; edad en la que se recomienda hacer las primeras verificaciones.

En caso de arrojar indicios de hiperplasia, 65 Centros de Salud de la red cuentan con laboratorios clínicos y médicos oncólogos para estudios especializados.

“Si una persona con sintomatología por crecimiento prostático es detectada a tiempo, hay un 100% de posibilidad de que su vida regrese a la normalidad. El cáncer de próstata sí es maligno y si se descuida, puede causar muchos daños y afectar a otros órganos y tejidos. Por eso es importante la detección temprana”, afirmó Gallardo Hernández.

La realización de cuestionario y prueba de Antígeno Prostático están disponibles en cualquiera de los 230 Centros de Salud de la SEDESA.

NO MÁS “HALCONAZOS”

Para conmemorar a los estudiantes y manifestantes que fueron víctimas de represión conocida como “La Matanza del Jueves de Corpus” o “El Halconazo” el 10 de junio de 1971, sobrevivientes, activistas y la Secretaría de Cultura de la capital, inauguraron el Sitio de Memoria “Calzada México-Tacuba” y la exposición fotográfica “Recuperar la calle, 10 de junio no se olvida” en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Cosmos.

La titular de Cultura local, Claudia Curiel, dijo que el proyecto forma parte de la Ley de Memoria, que entró en vigor el pasado 3 de junio, una iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que busca promover el acceso a la memoria histórica y, en específico, resignificar los lugares donde ocurrieron represiones y crímenes de Estado; además, se busca promover el acceso a los documentos institucionales con el fin de no olvidar y no repetir estas formas de opresión.

“A 52 años estamos conmemorando el 10 de junio de 1971. Para ello, la Jefa de Gobierno metió la iniciativa de la Ley de Memoria, que busca recordar y hacer visible lo que pasó. Es respetar la memoria, pero desde un lugar propositivo de no olvido, de no repetición y reconocer que los cuerpos de seguridad son para protección y no represión; por eso, para la doctora Sheinbaum era muy importante sacar esta ley a fin de que haya ese derecho a la memoria”, indicó Curiel de Icaza.

Resaltó que el proyecto se elaboró con apoyo de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, mediante mesas de trabajo y reuniones con las familias de las víctimas y los sobrevivientes de la represión.

“Estamos en colaboración con todos los sitios de memoria de América Latina. Tenemos conversatorios, trabajamos en conjunto para justamente armar este sitio de una manera digna y respetuosa sin amarillismo (…). Hacer un sitio de memoria es muy delicado, muy sensible, por lo cual se trabajó a profundidad con ellos y nos sirvió conectar con la región de América Latina para comentar sus experiencias y dirigir estos espacios de memoria”, acotó.

El Sitio de Memoria “Calzada México-Tacuba” se suma al de Tlatelolco, que conmemora la masacre estudiantil de 1968, y el de Tlaxcoaque, en alusión al sótano ubicado bajo la extinta Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal que sirvió como un centro de detenciones arbitrarias y de tortura entre mediados de la década de 1960 hasta principios de la década de 1980.

El memorial “Calzada México-Tacuba” cuenta con dos pilares que tienen códigos QR que enlazan a un sitio web, donde se pueden consultar los archivos digitalizados relativos a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971; asimismo, hay una convocatoria para abrir carpetas de investigación sobre los hechos y fomentar la memoria histórica. De igual forma, se puede realizar un recorrido virtual de 360 grados a los sótanos de Tlaxcoaque, en tanto que la exposición fotográfica denominada “Recuperar la calle, 10 de junio no se olvida”, cuenta con imágenes de la manifestación, estudiantes preparándose para la marcha y ataques de “Los Halcones”.