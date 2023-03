La Diaria: 4 noticias que debes se saber hoy en la CDMX

Fotografía: Cortesía

Pide Claudia Sheinbaum orden en ambulancias

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo poner en orden sus 15 ambulancias, después de que Máspormás publicó una investigación sobre las deficiencias de estas unidades oficiales. La mandataria pidió a la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México (AGEPSA) ponerse en contacto con las demarcaciones para atender la situación. “Pues tiene que ponerse en orden (…) sí, tienen que ponerse en orden y hay una normatividad que deben cumplir”, dijo en conferencia de prensa. El texto publicado evidencia que ambas Alcaldías no han tramitado un dictamen técnico ante la AGEPSA, a pesar de que se ha impulsado la regularización de las ambulancias desde 2022. Por ejemplo, Álvaro Obregón tiene 6 unidades, las cuales ni placas oficiales poseen o la misma verificación vehicular; en Miguel Hidalgo es similar con las 9.

Surge redes de mujeres en la capital

💜Arrancamos la RED DE MUJERES POR EL BIENESTAR 2023♀️🥳



Son 104 facilitadoras, que llegarán a 333 colonias prioritarias para el @GobCDMX; con el objetivo de informar a las mujeres sobre sus derechos, prevendrán las violencias y conformarán redes de vecinas para su bienestar. pic.twitter.com/3QIxYrUYTc — Secretaría de las Mujeres (@SeMujeresCDMX) March 22, 2023

Para prevenir y detectar de manera oportuna casos de violencia contra las mujeres por razones de género en la capital del país, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) de la CDMX arrancó los trabajos 2023 de la Red de Mujeres por el Bienestar, integrada por 104 facilitadoras del servicio, quienes son vecinas de las comunidades y beneficiaras de esta acción social. Los objetivos de la Red de Mujeres por el Bienestar para este año son llegar a las casas de 187 mil 200 mujeres para darles a conocer sus derechos, así como conformar 333 redes de mujeres en el mismo número de colonias de atención prioritaria para el Gobierno capitalino, además de la difusión de la Línea SOS Mujeres *765. Durante el arranque de esta acción social, la titular de Semujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, destacó el trabajo conjunto entre mujeres y las instituciones de gobierno para garantizar el bienestar de las mujeres en las zonas más vulnerables.

“El trabajo en red es poderosísimo, lo que se va a hacer en territorio también tiene que ver con una red (que abarca) desde los servicios, hasta quienes estamos en la toma de decisiones. Cuando estamos juntas, nos hace muy fuertes para atender, para prevenir y para llevar derechos humanos e igualdad a los territorios”, dijo.

En su oportunidad, la directora de Intervención Territorial de la Semujeres, Guadalupe Jardón Solís, agregó que acercar a las mujeres a los diferentes servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad de México, es parte de las tareas de las integrantes de la Red.

“Tienen esta enorme encomienda de prevenir, articular la organización en el territorio, y en esa parte que hacemos casa por casa, acudir de forma directa. (…) También detectamos casos y los canalizamos a nuestras unidades de atención, LUNAS”, señaló.

La jefa de Oficina en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Valeria Hamel Sierra, enfatizó la importancia del trabajo territorial para prevenir la violencia.

“Ustedes (las integrantes de la red) están por salir a hacer un trabajo fundamental para nuestros barrios, para nuestras mujeres, para nuestro país, y quiero que así lo entiendan. No es menor lo que van a hacer, porque su trabajo va a ser fundamental para combatir las violencias que viven niñas y mujeres, ustedes son el puente entre ellas y las rutas de salida”, expresó.

Asimismo, la directora general para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política del Instituto Nacional de las Mujeres, Anabel López Sánchez, señaló la importancia de conformar la Red con mujeres vecinas de las colonias.

“Sé que cada una de ustedes vive ese espacio, vive la colonia, vive la comunidad y sabe y conoce quién es quién, y sabiendo esto tenemos más posibilidades de incidencia”, señaló.

Entre 2021 y 2022, la Red de Mujeres por el Bienestar ha visitado a 437 mil mujeres en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Lanzan campaña por el agua

El Gobierno capitalino, en colaboración con el Consejo de la Comunicación y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, presentó la campaña de concientización “Hoy sí”, que busca sensibilizar a la población sobre la importancia del uso eficiente de este recurso mediante la transmisión de spots.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que esta iniciativa obedece a las reuniones que el gobierno local ha sostenido con distintos sectores para afrontar la sequía que se presenta en el centro del país y la Ciudad de México.

“Desde el primer día convocamos a distintos medios de comunicación y, particularmente, al Consejo de la Comunicación para pedirles que nos ayudaran a hacer una campaña de ahorro de agua. (…) El Consejo de la Comunicación aprobó esto, trabajaron muy, muy rápido, y el día de hoy lo que queremos presentarles es esta campaña en la que están involucrados muchísimos medios de comunicación a través del Consejo de la Comunicación”, compartió.

En el marco del Día Mundial del Agua, la mandataria capitalina hizo un llamado a toda la ciudadanía a sumarse, ya que el cuidado y el correcto uso del agua es una responsabilidad compartida.

“Es muy importante que la ciudadanía ponga su parte en este proceso. A nosotros como gobierno nos corresponde una parte muy importante, pero a la ciudadanía, particularmente aquellos que tienen agua todos los días, les corresponde una parte al disminuir el agua para consumo no necesario, por ejemplo, el riego de jardines, aprender a bañarnos en poco tiempo, no dejar la llave abierta, cerrar o cuidar que no haya fugas en nuestra casa”, comentó.

El presidente del Consejo de la Comunicación, Jose Carlos Azcárraga Andrade, destacó la cooperación entre el Gobierno de la Ciudad de México y la CIRT para lanzar esta campaña, así como su amplio alcance, con una difusión en radio, televisión, prensa y medios exteriores, además de contar con un portal de internet.

“Se trata de un tema que nos concierne a todos, por lo que se invitará a los distintos sectores de la sociedad: empresas, organismos empresariales, medios de comunicación, organismos sociales, escuelas y universidades, a participar en este gran movimiento social”, detalló.

El objetivo de la campaña “Hoy sí”, añadió, es generar empatía y motivación en la población de la Ciudad de México.

“A través de difundir 6 tips como por ejemplo: bañarse en menos de 5 minutos; usar una cubeta mientras sale el agua caliente de la regadera; evitar y reparar fugas en casa; y pagar el recibo, acciones que todos podemos realizar en nuestro día a día para contribuir al cuidado del vital líquido”, precisó.

El presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, señaló que los afiliados de este Consejo transmitirán de manera gratuita la campaña y enfatizó la responsabilidad social que tienen los medios.

Prueban asientos para niños

Para mejorar la seguridad vial y la experiencia de viaje de los usuarios de RTP, la Secretaría de Movilidad, en coordinación con Ford Motor Company y SEELE neuroscience, puso en marcha la prueba piloto del proyecto “Asiento Participativo”: designar un asiento exclusivo para niñas y niños de 3 a 10 años en los autobuses. (Redacción)

La prueba piloto consta de la incorporación de tres sistemas de retención infantil en una unidad de la Ruta 11-A, la cual cubre el recorrido de Aragón a Metro Chapultepec por Av. 604, y en las próximas semanas se colocarán tres lugares más en otra unidad. Ambas estarán circulando durante un mes para posteriormente evaluar los resultados.

Cabe señalar que este proyecto, que se lleva a cabo a través del equipo ganador del reto

City:One, tiene el objetivo de brindar mayor seguridad a los infantes que viajan en compañía de mujeres y propiciar viajes más cómodos y accesibles.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso con las y los usuarios del transporte público, ofreciendo alternativas de movilidad seguras, dignas y eficaces.