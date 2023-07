La Diaria: las noticias que debes ver de la CDMX

Fotografía: cortesía

COMPROMISO CUMPLIDO

Para cumplir con el compromiso de esta administración en garantizar el acceso a la vivienda, a la vez de erradique la discriminación y marginación acentuada por las desigualdades, Martí Batres, Jefe de Gobierno, entregó 240 viviendas de la Unidad Habitacional Tetrazzini 88, en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

“Gracias al trabajo que realiza el Instituto de Vivienda garantizamos que los pobres y las familias de las clases populares, incluso de las clases medias populares, no sean expulsadas de la capital, porque existe algo que se llama: ‘derecho a la Ciudad’. En esta gestión que me toca encabezar, durante el lapso que falta para que termine esta administración, vamos a cumplir al pie de la letra con el principio de: ‘Por el bien de todos primero los pobres’”, afirmó, y destacó que esta unidad incorpora un sistema de tratamiento de aguas residuales y calentadores solares, lo que permite que contribuya a hacer realidad una ciudad cada vez más sustentable, parte del compromiso realizado por la exJefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“No sólo es un proyecto de vivienda de bienestar social, sino también de sustentabilidad porque hay aquí un sistema de tratamiento de agua grises y negras, de tal forma que para servicios sanitarios no se requerirá el agua potable que viene de las otras vías generales, sino que podrán reciclar el agua y eso permitirá ahorros; con eso ustedes están contribuyendo a la viabilidad hacia el futuro de esta gran ciudad”, expresó.

El coordinador ejecutivo de Seguimiento Institucional del INVI, Rodrigo Chávez, explicó que para la edificación de esta Unidad Habitacional se invirtieron 151 millones 571 mil pesos, por lo que cada departamento tendrá un costo de 613 mil pesos, que se podrá pagar en mensualidad cortas, de acuerdo a su nivel de ingreso, “las familias de menos ingresos reciben un subsidio de hasta el 60% del crédito otorgado y las mensualidades no nos quitan el sueño; la gente puede abonar por adelantado y entra en paquetes de descuentos. Entonces, es totalmente pagable, no es prácticamente un crédito, porque no tiene intereses, es una ayuda”, mencionó, mientras que el titular del INVI, Anselmo Peña, detalló que los departamentos se conforman con sala, comedor, cocina, zotehuela y habitaciones. La Unidad Habitacional cuenta con 105 cajones de estacionamiento, 7 locales y espacios de esparcimiento, como un salón de usos múltiples y un patio.