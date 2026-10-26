Transportistas acuerdan reunión con gobierno federal; CANACAR mantiene llamado a paro

Transportistas se reunirán este lunes 26 de octubre con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, luego de que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) mantuviera su convocatoria a un paro nacional, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina de este lunes 26 de octubre, la mandataria explicó que la principal inconformidad de los transportistas está relacionada con un ajuste al beneficio fiscal por el pago de peajes, que permite a las empresas del sector realizar una doble deducción para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El cambio establece que el beneficio tendrá un límite de 250 millones de pesos en ingresos, en lugar de los 300 millones vigentes anteriormente. De acuerdo con el gobierno federal, la modificación afectaría a 170 de las 2 mil 580 empresas del sector, mientras que el 94% conservaría el estímulo.

“Solamente afecta a un sector muy, muy pequeño”, afirmó Sheinbaum, quien señaló que la mayoría de las organizaciones de transporte de carga ha manifestado que no tiene problemas con la medida.

“Es importante que sepa la gente que la principal razón por la que están movilizando es esta disminución de las deducciones de 300 millones a 250 millones de pesos, pero afecta a un número muy pequeño de las grandes empresas del transporte”, dijo.

Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación ha mantenido comunicación con la mayoría de las organizaciones del autotransporte y que los inconformes fueron convocados a una reunión este lunes a las 11:00 horas con funcionarios de Hacienda y Segob.

En dicha reunión, dijo Sheinbaum Pardo, se explicarán los cambios fiscales y se escucharán los planteamientos de los transportistas.

Conferencia de prensa matutina. Lunes 26 de octubre 2026 https://t.co/MKso2J1q4j — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

¿Por qué protestan los transportistas?

La CANACAR mantiene su convocatoria a movilizarse este lunes, al señalar que el sector necesita respuestas concretas para mejorar sus condiciones de operación. Entre los reclamos de los transportistas también están la inseguridad en las carreteras, los robos, las extorsiones y los costos que enfrentan para trasladar mercancías.

El domingo, la Secretaría de Gobernación informó que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó abrir un espacio de diálogo con el gobierno federal para atender sus demandas y evitar afectaciones a la circulación y al traslado de productos.

Sin embargo, la CANACAR mantuvo el llamado a la movilización. Su presidente nacional, Augusto Ramos Melo, sostuvo que el sector necesita soluciones que le permitan continuar operando y afirmó que buscarán un diálogo que produzca resultados concretos.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO

Gobierno defiende el ajuste fiscal

En la conferencia matutina de este 26 de octubre, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que el gobierno busca focalizar el estímulo fiscal y equilibrar su efecto en las finanzas públicas. Según los datos presentados, el sector recibió beneficios fiscales por cerca de 115 mil millones de pesos durante 2025.

La administración federal sostiene que la modificación permitirá mantener el apoyo para la mayoría de las empresas, mientras que los transportistas convocados a la protesta buscan que sus planteamientos sean atendidos.

La presidenta puntualizó que este ajuste no tiene por qué afectar los costos de los productos ni el flujo de transporte por las carreteras federales de ingreso a la CDMX.

Hasta el momento del anuncio en la conferencia mañanera, la CANACAR mantenía su convocatoria al paro.