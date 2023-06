La obligación de todos debería ser ensuciar menos: Margarita Saldaña

Fotografía: Cortesía

La alcaldesa Margarita Saldaña promueve la conciencia cívica y el cuidado del medio ambiente en el evento “Lomito Más Cívico de Azcapotzalco”, destacando la importancia de recoger la basura y las heces de mascotas para evitar daños al entorno urbano.

La alcaldesa Margarita Saldaña ha expresado su preocupación por la conducta cívica de la ciudadanía y busca generar conciencia a través de actividades lúdicas. En el evento “Lomito Más Cívico de Azcapotzalco”, se busca concienciar a los dueños de mascotas sobre la importancia de no tirar basura y heces de sus animales en las calles y coladeras, ya que esto causa daños al medio ambiente y afecta la salud.

Durante los recorridos de Martes Vecinal y los Sábados de la Unidad, Saldaña ha recibido constantes demandas de los ciudadanos para que la alcaldía tome medidas en contra de la basura en las calles, ya que esto genera tiraderos a cielo abierto y afecta el entorno urbano. La situación se agrava con los dueños de mascotas que no recogen las heces de sus perros en espacios públicos y parques, e incluso las depositan en bolsas de plástico en las coladeras, obstruyendo el drenaje y provocando encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

La alcaldesa hace hincapié en que todos deben entender la importancia de no ensuciar y no dejar basura ni heces fecales. Si bien es responsabilidad de la alcaldía realizar la limpieza, también es deber de todos no ensuciar. Este debería ser el verdadero objetivo, más que quien limpia más, se trata de quien ensucia menos.

La elección del espacio para el evento, el Skatepark Xochi, es un reflejo de la situación que ocurre en otros puntos de la demarcación, donde a pesar de estar ubicado entre dos centros escolares, siempre se encuentra sucio debido a la constante basura que las personas arrojan y la falta de recogida de las heces de las mascotas.

Durante el evento, se brindó a los asistentes información sobre las sanciones establecidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para quienes atenten contra el entorno urbano al tirar basura o no recoger las heces de los animales de compañía. Las multas pueden llegar hasta las 40 unidades de medida (de mil a 4 mil pesos), arresto de hasta 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas.

La alcaldesa destaca la colaboración con la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México para generar un cambio en la población, y anuncia que este certamen se replicará en más puntos de la demarcación.

En el evento, se eligió al “Lomito Más Cívico de Azcapotzalco”, resultando ganador Jake, un pequeño schnauzer color pimienta,

