La PROFECO informa cuales son las croquetas para tu perro que no cumplen

Fotografía: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) analizó 46 marcas de comida para perros para saber si cumplían con lo señalado en sus etiquetas. La dependencia que encabeza Ricardo Sheffield analizó las fórmulas de diversas presentaciones de croquetas, así como la calidad y cantidad de sus ingredientes.

En su estudio encontró las siguientes irregularidades:

La marca Respet tiene menos del contenido neto declarado, pues el bulto de 4 kilogramos contiene solo 3.910 gramos. En tanto, el bulto de dos kilogramos de Alimento para Perro no cumplió con la recomendación mínima de proteína de la Asociación Americana de Oficiales de Control de Alimentos (AFFCO) para perros en mantenimiento.

Dice PROFECO que las croquetas -Ke! Precio- no es veraz con el contenido nutrimental que declara.



La pregunta es: Alguien confiaría en una marca que se llame así y que tenga esta publicidad ? 🤣 pic.twitter.com/TVtisdDiTy — Enrique  (@EnriqueIX) July 5, 2023

Las marcas Bark, Beneful, Dog Chow, Natural Gourmet, Grancan, Natdog. Nufit By Nupec, Nupec Adulto, Nupec Senior, One Purina, Optimo Selecto By Nupec, Tier Holistic “presentan frases que no demostraron”.

Las frases son las siguientes:

Bark: “Nutrición superior”.

Beneful: “Salud radiante”.

Dog Chow Purina: “Maximiza su calidad de vida”.

Natural Gourmet: “Natural Gourmet*”.

Grancan: “Nutrimos su felicidad”.

Natdog: “Irresistible sabor a pollo”. “Pancita contenta”.

Nufit By Nupec: “Con vegetales y cereales visibles”.

Nupec Adulto: “Aumenta su longevidad, previene el sobrepeso”. “Ingredientes siempre frescos”.

Nupec Senior: “Ingredientes siempre frescos”.

One Purina: “Nutrición superior”.

Optimo Selecto By Nupec: “Relación adecuada entre proteína y grasa”. “Excelente absorción de nutrimentos”. “Fórmula mejorada”. “Increíble sabor”.

Tier Holistic: “Holistic”.

Las marcas que no son veraces con el contenido nutrimental de fibra, proteína, cenizas y grasa que declaran son: Alimento para Perro, Natdog, Pet’s Club, Grans Pet Carne Fresca, Grand Pet Natural Gourmet, Canidae Pure Goodness Real Duck y Respet Republic of Pets.

En estas marcas, sus imágenes no reflejan el contenido: Beneful Purina, Campeón Purina, Champ, Dog Chow Purina, Ganador, One Purina, Pedigree High Protein, Respet Republic of Pets, The Top Choice.

Además, Candae Pure Real Duck, Candae Pure Real Bison, Candae Puse Real Salmon, Full Life Trust, Grand Pet Carne. Grand Pet Natural Gourmet, Hill’s Science Diet, Hill’s Science Diet, Member’s Mark, Merrik Healthy Weight Recipe.

Asimismo, Merrick Real Bison, Natdog, Nucan By Nupex, Nufir By Nupec, Optimo Selecto By Nupec, Pedigree Natural Balance, Trainers Choice, Whole Hearted Chicken, Whole Hearted Chicken Recipe y Whole Hearted Salmon.

Por eso, la PROFECO consideró necesaria la recomendación del veterinario para elegir el alimento del perro, observar si las croquetas no lo enfermaron, nunca dar alimentos de libre acceso, darles las porciones recomendadas, conservar el bulto cerrado y en un lugar fresco.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.