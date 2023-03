Los 10 animes más esperados de este año

Fotografía: Shutterstock

Si el año pasado estuvo lleno de estrenos de anime buenísimos, 2023 no se queda corto para nada. Porque además de esas esperadas novedades de las que hablamos en 5 animes nuevos que no te puedes perder este 2023 , también llegan más temporadas de algunos de los animes más grandes de los últimos años.

¡Sacad vuestros calendarios y empezad a anotar fechas!

Bungou Stray Dogs (Cuarta temporada. 04 de enero)

Siendo sincera, apenas estoy empezando a ver este anime, pero hasta el momento no puedo decir que tenga queja alguna. Es más, no entiendo todavía cómo no me puse a verlo antes. Siendo yo una obsesionada con la literatura, un anime en el que los personajes están basados en escritores clásicos era totalmente mi estilo, ¿verdad?

Este anime está disponible en CrunchyRoll.

Tokyo Revengers (Segunda temporada. 07 de enero)

Empezamos con la segunda temporada de “Tokyo Revengers”, uno de los grandes estrenos de este invierno, que además tiene la dura tarea de medirse con una primera temporada espectacular (y por lo que estoy viendo, va por buen camino). ¿Podrá Takemichi conseguir cambiar su futuro para mejor? Y cómo extra, ¿alguien más obsesionado con Takashi Mitsuya?

Se emite en Star +, y la primera temporada está disponible en CrunchyRoll.

Vinland Saga (Segunda temporada. 09 de enero)

Aunque han cambiado de estudio, es cierto que como bien dijo el director de la saga la calidad no se ha visto afectada. La búsqueda de venganza de Thorfinn por la muerte de su padre continúa en esta nueva temporada que no decepciona.

La podemos ver en CrunchyRoll y Netflix.

Attack on Titan (Cuarta temporada tercera parte. 04 de marzo)

Sin ánimo de ofender al resto de títulos de la lista, no me equivoco si digo que esta es la temporada más esperada de todo el año. O mejor dicho, la parte. Y es que el final de la historia de Eren y compañía se hace de rogar. Además, está dividida en dos partes, y lo más seguro es que el final real no llegue hasta otoño de este año.

Podrán verlo en CrunchyRoll.

Demon Slayer (Tercera temporada. Abril)

La segunda temporada de “Kimetsu no Yaiba” terminó con un bombazo y Ufotable no se ha hecho de rogar para darnos más capítulos de su serie estrella. Primero llegará una película en cines, y después la tercera temporada del anime llevará a Tanjiro a la Aldea de los Herreros.

Lo más seguro es que podamos verla en Crunchyroll, ya que la plataforma también se encargará de distribuir la película.

La primera temporada está disponible en Netflix, pero para verla completa… ¡Adivinasteis! CrunchyRoll.

Dr Stone (Segunda temporada. Abril)

El año pasado nos llegó un pequeño aperitivo de cara al nuevo arco de la historia con un capítulo especial del anime dedicado a Ryusui, pero “Dr. Stone” vuelve este año con fuerza y una tercera temporada que nos lleva de travesía.

Este anime está disponible en CrunchyRoll.

Jujutsu Kaisen (Segunda temporada. Julio)

Tras una primera temporada espectacular y el bombazo que supuso “Jujutsu Kaisen 0” en cines, este año seguimos con la trama principal del anime, que adaptará dos nuevos arcos del manga. Uno de mis mandamientos personales es: <<Amarás Naruto por encima de todos los animes>>, y Jujutsu Kaissen me recuerda tanto que está a punto de obtener su propio mandamiento. Solo una palabra: Gojo.

One Punch (Tercera temporada. Diciembre. Rumor)

Hace no tanto “One-Punch Man” estaba de enhorabuena al cerrar su arco más largo hasta la fecha con todo un estallido. Se ha hecho de rogar, pero el año pasado se confirmó que hay una nueva temporada en marcha y, aunque todos los rumores hay que tomarlos con pinzas, las lenguas expertas estiman que la nueva temporada saldrá a finales de este año.

Está disponible en Netflix y CrunchyRoll.

Fire Force (Tercera temporada. Verano. Rumor)

Puede que de esta lista sea ese anime que muchos han ignorado durante un tiempo. Y no voy a negar que no haya tenido altibajos, pero por lo general siempre cierra los arcos de manera espectacular. Además, es un anime que tiene todas las características que llaman la atención de los fans del género shōnen.

Este anime está disponible en CrunchyRoll.

Mushoku Tensei (Segunda temporada. Finales de año)

La primera temporada de “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation” se dividió en dos partes y ambas se emitieron en 2021, y es considerado uno de los mejores isekai de los últimos años.

Esta temporada continuará con el viaje de Rudeus, Erus y Ruijerd, que años después de los eventos de la primera temporada llegarán a un ciudad costera que, sin saberlo, también coincidirá con la llegada de Roxy y un grupo de aventureros…

Este anime está disponible en CrunchyRoll.

Además, este año también podremos ver la película final de “Haikyuu”, el remake de “Rurouni Kenshin: Meji Swordsman Romantic Story” y la película que cerrará la historia de Asta en “Black Clover”.

Texto por Laura Logar

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.