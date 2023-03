Mamma Mia… Here we go again… regresa 14 años después a la Ciudad de México

Fotografía: Cuartoscuro

El icónico musical lleno de canciones del grupo sueco ABBA regresó a México de la mano de Claudio Carrera, quien suma así una joya más a su carrera como productor teatral

Han pasado casi 14 años desde que Mamma Mia! se presentó por primera vez en la Ciudad de México, por lo cual era necesario un regreso en grande. Si alguien lo podía lograr, ese es el productor Claudio Carrera, quien, haciendo mancuerna con Tina Galindo, habló orgulloso de qué es lo que la gente encontrará en esta adaptación con Lisset y Sofía Carrera en los papeles protagónicos.

El musical, también conocido por la película con Meryl Streep y Amanda Seyfried, presenta el embrollo que se armará cuando Sophie, a punto de casarse, decide invitar a sus tres posibles padres a la boda para que el real la entregue en el altar. Esto lo hace sin el consentimiento de su madre, Donna, quien se llevará una enorme sorpresa.

“El teatro es muy sensible a todo”

Dicha frase está muy grabada en la mente de Claudio Carrera, pues hace referencia a que el teatro tiene su propia parte de adrenalina a la cual, los mismo teatreros se hacen un poco adictos. “Por eso es que no podemos parar de hacerlo”, agrega, “lo importante es hacerlo con calidad, con cariño y con un buen equipo”.

Esto también le recuerda a algo que le decía la actriz Fela Fábregas: el teatro es lo más delicado que hay, si llueve, es porque llovió; si hay partido de futbol, es porque hubo partido de futbol, si hubo feria… todo afecta al teatro, siempre está al borde del qué va a pasar.

Máspormás (MPM): ¿Cómo fue la planeación para traer el musical a México?

Claudio Carrera (CC): Después de la experiencia en Network, una obra tan fuerte y tan confrontativa, me entró el rush de ‘tenemos que hacer algo muy alegre, muy amoroso, que nos haga sentir bien’. Mamma Mia! es de los últimos años (se estrenó en Londres en 1999) de esas obras que tienen ese factor de moverte puras emociones buenas, hacerte cantar, llorar, bailar, emocionarte e identificarte con los personajes. Ya sabemos a qué vamos, pero le agregamos una producción nueva, convertir el Teatro de los Insurgentes en toda esta experiencia de taberna con tres barras adentro de la sala, servicio de meseros, bebidas, botanas y transportarte a ese lugar mágico donde Donna decide construir su taberna y criar a su hija Sophie sin sus papás.

MPM: ¿Cómo logran coordinar tanto en un musical tan grande? ¿Cuántos actores tienen en escena y personal fuera, en la producción?

CC: Entre actores, swings y orquesta son casi 50 personas y luego tenemos entre todo el staff y toda la parte de operación del teatro por lo menos 200 y pico personas. Estamos hablando de que convertimos al Insurgentes en un gran centro de espectáculos que va más allá de un teatro. Ahora le llaman a todo esto inmersivo, entonces es una obra que, más que verla, vienes a vivirla.

MPM: Con todo esto, ¿hay algún reto que tenga que superar Mamma Mia!?

CC: Ya es un éxito total. Nunca sabe uno en el teatro, pero ha sido un éxito prácticamente inmediato, esta semana ya tuvimos las funciones agotadas, las próximas semanas cada vez se agotan con más anticipación… Como dice Tina Galindo, esta obra hace feliz a la gente.

Manteniendo la magia

En el currículum del productor se pueden encontrar otras grandes obras como Cabaret, La novicia rebelde, El curioso incidente del perro a medianoche, Hello Dolly!, Blindness, entre otras. Muchas de ellas son títulos reconocidos y recordados, pero eso no exime a su carrera de complicaciones.

MPM: ¿Hay algún momento dentro de tu carrera que hayas considerado alguna obra como un fracaso?

CC: Fracasos quizá no, como te digo artísticos, porque en verdad cada una ha tenido su magia. Por ejemplo, Sugar nos tocó en una época previa a la pandemia, que yo no sé si ya lo presentíamos, pero el mundo no se sentía en un lugar correcto. Fue una experiencia más complicada. La escenografía que nos habían vendido de Argentina, y que supuestamente era maravillosa, llegó hecha una porquería, el vestuario roto. Imagínate pagar un dineral y que nos vieron la cara. Dijimos ‘ahora sí que agarrar al toro por los cuernos’, a rehacer lo que hay que hacer. Salió más cara la producción, pero la sacamos con dignidad y con un nivel de calidad que merecía el teatro.

Mamma Mia!

Dónde: Teatro de los Insurgentes (av. de los Insurgentes Sur 1587, col. San José Insurgentes)

Horarios: jue, 20:00; vie, 20:30; sáb, 17:00 y 20:45; dom, 13:00 y 17:30

Costo: $800 a $2,600, en taquillas y Ticketmaster