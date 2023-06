Martín, una víctima del Cártel Inmobiliario en Benito Juárez

Fotografía: Cortesía. Texto por Mario Rojas R.

Perdió a su madre y a su esposa durante el sismo de septiembre de 2017 al derrumbarse el edificio donde trabajaban (en Zapata 56). El peritaje demostró que se construyó con material de baja calidad y tenía dos pisos de más.

El sismo del 19S se llevó parte de la vida de Martín Hernández Téllez: su mamá, Matilde Pérez Cárdenas, y su esposa, Karla Kaori Santos Sánchez, murieron al derrumbarse el edificio ubicado en Zapata 56, colonia Portales, de la alcaldía Benito Juárez. El inmueble había sido entregado para ser habitado menos de un año antes por lo que él considera (y posteriormente se comprobó con el peritaje) que la causa del derrumbe fue la corrupción que permitió levantar un conjunto habitacional sin respetar los lineamientos exigidos para ese tipo de construcciones. Desde entonces Martín ha buscado justicia para él y sus hijos sin encontrarla, pero no cede en su empeño de lograr que los culpables paguen su negligencia.

¿En contra de quién levantó su demanda?

Responsabilizo a quienes gobernaban la alcaldía en ese entonces: Christian Damián Von Roehrich y sus secuaces Jorge Romero Herrera, Nicias René Aridjis Vázquez, Luis Vizcaíno, Luis Eugenio Ramírez Rivera y Salvador Mendoza, porque en el peritaje que hizo la fiscalía en Benito Juárez se descubrió que estos personajes otorgaban los permisos a cambio de dinero o de una propiedad; sus firmas están plasmadas en los permisos de construcción y de ocupación el lugar donde fallecieron mi esposa y mi madre; era un edificio casi nuevo, con menos de un año de haber sido entregado, y durante el sismo no les dio ni la oportunidad de abrir la puerta, pues se vino abajo inmediatamente.

¿De cuántos niveles era el edificio?

El inmueble era de seis, con una estructura de paneles solares en la azotea, lo que también fue motivo para que, por exceso de peso, haya ocurrido desgajamiento. En el peritaje también resultó que se utilizó material de baja calidad y había dos pisos de más con respecto a los metros que habían autorizado en la ventanilla única de la alcaldía. El peritaje lo hizo el ministerio público a través de una empresa privada que contrató el gobierno.

¿Hubo más víctimas en ese derrumbe?

No, sólo mi madre y mi esposa. Otras personas alcanzaron a salir y varios departamentos se encontraban vacíos. Según el peritaje, a mi esposa y a mi madre las encontraron deshechas cerca de la puerta principal. Estaban en el cuarto piso, departamento 404.

¿Sus familiares habitaban ese edificio?

El departamento era de una persona llamada Olivia Sánchez, amiga de mi madre, y mis familiares ayudaban con los quehaceres domésticos y el cuidado de un menor. Precisamente estaban esperando que llegara el niño de la escuela cuando sucedió el sismo.

¿Se ejerció alguna acción penal en contra de los responsables?

En su momento dejaron en libertad al director de obra y al responsable de instalaciones. Fue absurdo que sólo responsabilizaran a esas dos personas, pero no hubo más detenciones ni acciones en contra de nadie.

¿Confía en que habrá justicia?

Sigo en la lucha. Cuando se destapó el asunto del Cártel Inmobiliario levanté otra denuncia, el 27 de septiembre de 2022, en contra de estos personajes, pero hasta el día de hoy la Fiscalía supuestamente no encuentra mi carpeta. Yo me di a la tarea de buscarla y resultó que la tienen en un lugar llamado “Delitos de Abuso de Funciones”, pero no actúan. La corrupción inmobiliaria es grande y genera riesgos, porque si hubiera otro sismo de igual o mayor magnitud, posiblemente caerían otros edificios y habría más víctimas.

¿Qué le dicen sus hijos?

Ahora ya son un joven de 18 y una adolescente de 17, pero hace seis años eran unos niños y les ha costado mucho asimilar la muerte de su madre y su abuela. Psicológicamente están mal, tienen bajones de ánimo, están deprimidos, no ven el sentido de vivir y han tenido pensamientos suicidas. Los llevo con psicólogos y eso ha generado un gasto económico grande. Yo no he tenido amenazas pero tengo miedo porque estoy denunciando a personas corruptas a las que lo único que les importa es el dinero, pero no quiero que la muerte de mi esposa y mi madre queden impunes. Haré lo posible porque se haga justicia y los responsables paguen.

CORRUPCIÓN INMOBILIARIA

En ese entonces, en la Benito Juárez colapsaron al menos otros seis edificios de apenas un año de antigüedad. Martín dice que su caso no ha sido mediático, pero al indagar se descubrió que en la administración de Christian Damián Von Roehrich entregaban permisos sin verificar que se cumplieran todos los ordenamientos de construcción. A la fecha, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró órdenes de aprehensión para 10 exdirectivos de esa demarcación, incluido el extitular Von Roehrich, además de que se investiga a su hermana por posible lavado de dinero y otros cargos.

