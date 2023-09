Mexicana Hermosa: música de mariachi para conjurar el machismo

Las mujeres que integran el Mariachi Mexicana Hermosa son herederas de tres generaciones de músicas que “picaron piedra” contra el machismo de sus familias, de sus colegas y de la sociedad, para tocar en grandes escenarios

Isabel Aguilar Parra tenía 16 años cuando le dijeron que lo único que una mujer necesitaba para ser mariachi era “ser bonita”. El comentario de sus compañeros músicos la dejó helada y no supo qué contestar. Esta anécdota es una de las primeras memorias que tiene de cuando inició su carrera musical, que hace unos tres años impulsó con la fundación del grupo Mariachi Mexicana Hermosa, cuyo trabajo les valió abrir el estreno de la película Barbie en México y un contrato con la productora Warner Bros para crear una versión de Dance The Night, la canción oficial de la cinta, interpretada por Dua Lipa.

Tal como la legendaria muñeca rubia del filme dirigido por Greta Gerwig, Isabel y el resto de las 12 mujeres que integran Mexicana Hermosa tuvieron que tomar decisiones difíciles para descubrirse a sí mismas y desarrollar sus talentos; alejarse de su hogar, mudarse de ciudad, enfrentar las burlas, el acoso y la discriminación en un ámbito que por estereotipo es masculino.

“El hombre mexicano es macho, pero el mariachi mexicano es más, muchísimo más. Las mujeres mariachi comenzaron en los años cincuenta más o menos, ellas picaron piedra para estar en grandes escenarios, son historias donde papá les dejaba de hablar, les aventaban el violín, les tiraban la guitarra, el esposo les decía que se iban de putas”, dice Aguilar Parra, originaria de Puebla.

UNA LUCHA PARA SALIR ADELANTE

Gracias a esas pioneras, México tiene su tercera generación de mujeres mariachi con agrupaciones en todo el país, principalmente en Guadalajara, Jalisco, e incluso en el extranjero. También existen grupos mixtos; no obstante, algunas músicas prefieren trabajar sólo con mujeres.

Es el caso de Angélica, una de las integrantes de Mexicana Hermosa: “Me gusta trabajar con mujeres, son personas muy amables, que con hombres con la mente de los mariachis, que si te ven como mujer te desvalorizan, te pagan incluso menos”.

La brecha en los salarios aún sigue latente, confirma la fundadora Isabel Aguilar, además de que la responsabilidad es más pesada para ellas, por las tareas del hogar y la crianza de las hijas e hijos. Para Edith Pinzón, originaria de una comunidad de Guerrero, la decisión de entrar al mundo mariachi implicó alejarse de su familia.

“Cuando supe que existía una escuela [en la CDMX] tomé la decisión y le dije a mi papá. En mi familia me dijeron ‘¿cómo crees, cómo te vas a dedicar a eso si el mariachi es esto, esto, esto y trabajan altas horas de la noche, y tú que eres mujercita, ¿cómo te vas a ir a un lugar donde no conoces? Yo dije ‘es difícil, pero lo quiero hacer’. Ha sido una gran decisión, en este momento no me arrepiento, con Mexicana Hermosa y con el mariachi en general he vivido momentos maravillosos”.

VIVIR QUINTANA Y MARGOT ROBBIE

Isabel Aguirre recuerda que uno de los momentos “más mágicos” que han vivido fue acompañar a Vivir Quintana con su icónica canción Vivir sin miedo, himno dedicado a la lucha de las mujeres, cuya versión en mariachi fue grabada en el Salón Tenampa de Garibaldi.

Con esos mismos instrumentos, vihuela, guitarra, guitarrón, trompeta, arpa y violín, las 12 integrantes de esta agrupación se presentaron meses después en el estreno de la película Barbie en México, en donde ellas creían que sólo encontrarían niñas pequeñas, pues nadie les avisó de la presencia de la actriz protagónica Margot Robbie y del actor que interpreta a Ken, Ryan Gosling, quien al final incluso le dio un abrazo a Isabel, sin que ella supiera quién era el famoso actor estadounidense.

“Mi experiencia fue de esas cosas que ni sabes qué pasó, yo estaba al lado y él me abrazó. Entonces me reflejé en muchas niñas que estaban ahí, con las ganas de ver a esos actores; me encantó, me fascinó. Y regresé a la ilusión de mí, de cuando tenía 10 años, cuando conseguir una barbie para mi generación era lo máximo, porque eran carísimas. Si me hubieran dicho en ese momento ‘aguántate, no tienes hoy la barbie, pero la vas a tener de esta manera’, no lo hubiera creído. Para mí fue algo como un sueño hecho realidad. Me di cuenta que sí se cumplen los sueños, de verdad se cumplen”.

UN NUEVO SUEÑO

Vestidas con traje de mariachi rosa, montadas en una trajinera adornada de flores sobre uno de los canales del lago de Xochimilco, en la Ciudad de México, las mujeres de Mexicana Hermosa se hicieron virales en redes sociales al interpretar una versión de Dance The Night “a la mexicana”, pieza que adaptaron a petición de la productora Warner Bros. El siguiente paso, cuentan, es que la misma Dua Lipa en persona se anime a cantar con su acompañamiento.

Fotografía: Claudia Saraí Rosas. Texto por Arlen Pimentel