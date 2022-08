Nesting: Tu hogar, tu refugio

Por Ana Paula Domínguez Fotografía: Cortesía

Recuerdo que en el 2020 cuando empezaba la pandemia, quería huir de mi casa, irme a vivir a otro lugar. ¿Porqué te quieres ir de la casa me pregunto mi hijo? y me quedé pensando por un momento y mirando la estancia de mi hogar.

En ese momento me di cuenta de que quería irme porque había algunos muebles y objetos decorativos que ya no me gustaban.

Así que, en lugar de huir, reorganizamos nuestro espacio y lo convertimos en nuestro refugio.

Ahora que aún pasamos mucho tiempo en casa, te invito a que sigas las recomendaciones para que conviertas tu casa en tu refugio.

¿Por dónde empezar?

Purifica

Haz una revisión exhaustiva de los objetos decorativos que solamente ocupan un lugar y no tienen ninguna función práctica, ¿podría este artículo serle útil a alguien más?, Si es así, dónalo a alguien que lo necesite.

Se dice que la ropa que no has usado en más de un año, quizás no la vuelvas a usar.

Limpia tu clóset y regala la que has sacado siempre y cuando este en buen estado.

Una vez hecho esto, comprométete a regalar una prenda, cada vez que entre otra a tu clóset.

Re-organiza

Saca muebles, pinta de otro color tu espacio, cambia las habitaciones, compra plantas y haz lo que puedas para dejar tu espacio cálido y cómodo.

Realiza actividades de auto cuidado para encontrar arraigo y calma

Antes de dormir, me gusta pensar en quitarme de encima el día y las pantallas, por lo que te recomiendo tomar un baño o meter tus pies un baño de sales Epsom.

Saca los aparatos electrónicos de tu habitación y empieza a leer antes de dormir.

Si te cuesta conciliar el sueño, prueba hacerte un te de manzanilla, valeriana o pasiflora, además de reducir el estrés, te ayudará a dormir profundamente.

Toma el sol

Por último, no te olvides de tomar el sol, aunque tengas que subir a la azotea de tu casa.

El cuerpo produce vitamina D cuando el sol llega a la piel de forma directa, idealmente hay que tomarlo antes de las 12 del día. 10 minutos de frente y 10 minutos en la espalda SIN protector solar.

Te invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentras en Twitter, Instagram y Tik Tok como @anapauyoga. El sitio del Instituto Mexicano de Yoga es www.yoga.mx