Nueva unidad para investigar delitos sexuales contra estudiantes

Fotografía: Cortesía

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, recientemente dio a conocer la creación de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, con el fin de atender los casos de agresiones contra estudiantes.

Durante el informe de resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, presentado en la alcaldía Iztapalapa, la abogada de la ciudad señaló que se trata de una unidad de atención prioritaria para las estudiantes de nivel medio y superior, que contará con personal especializado y sensibilizado en la violencia sexual ocurrida en centros educativos; además, se informó que tendrá peritos, médicos y policías de investigación dedicados exclusivamente a atender estos casos.

Este lugar contará con oficinas en la colonia Del Valle, así como atención vía telefónica. “En esta ciudad no aceptamos la violencia de género, no la normalizamos y quien la ejerza enfrentará las responsabilidades que marca la ley, porque aquí en la Ciudad de México las mujeres no estamos solas”, enfatizó la funcionaria.

