¿Qué hacer si desaparece un ser querido?: recomendaciones a seguir

Recomendaciones tomadas de la Guía Inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas por familias buscadoras, publicada por la UAM en 2021, en la que colaboraron madres activistas que siguen buscando a sus hijas e hijos

Detrás de una lona con el rostro impreso de una persona desaparecida, está siempre una madre, un hermano o una amiga que no se han cansado de buscarle. En México, la Comisión Nacional de Búsqueda contabiliza 293 mil 545 reportes de personas desaparecidas o no localizadas del 1 de enero de 1962, cuando comenzaron los registros, hasta el 4 de septiembre de 2023; de ellas, continúan en calidad de desaparecidas 111 mil 296 personas. La CNB detalla que el 85.7% de estas personas desaparecieron a partir de 2007.

Tres años antes de esta ola, en el 2004, desapareció en Coahuila la hija de Silvia Ortiz, fundadora del colectivo Vida, madre buscadora de Fanny y una de las principales colaboradoras de la Guía Inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas por familias buscadoras, publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 2021.

Es ella quien da las recomendaciones para los primeros momentos de la desaparición, empezando por tener en cuenta que “las primeras 24 horas posteriores a la desaparición de la persona son cruciales para localizarla con vida y la búsqueda bajo el principio de presunción de vida es prioritario”.

Pasos inmediatos

Llamar por teléfono al desaparecido, a sus amigos, al trabajo y asistir a los lugares que frecuenta, a hospitales y a centros de detención.

Levantar una denuncia por desaparición forzada en cuanto se tenga conocimiento de la desaparición para que las autoridades apliquen inmediatamente los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

Saber que las autoridades tienen que levantar una denuncia por desaparición forzada y no un acta circunstanciada, debido a que el acta circunstanciada no posibilita la activación de los protocolos de búsqueda y no responsabiliza legalmente a las autoridades para desarrollar la investigación.

En caso de tener conocimiento de que la desaparición fue cometida por las autoridades, interponer un amparo (amparo 17 18 buscador) durante las primeras 24 horas posteriores a la desaparición, para que las autoridades den información sobre el paradero de la persona desaparecida.

Aún cuando se tratara de un caso de ausencia voluntaria, es responsabilidad de las autoridades abrir una carpeta de investigación, aplicar los protocolos de búsqueda y no cuestionar la probable desaparición forzada.

Establecer qué tipo de desaparición se dio y verificar dónde ocurrió, puesto que esta 19 información le indicará la ruta a seguir para el análisis de la desaparición y llevar a cabo la búsqueda del desaparecido. Es necesario tener el mayor número de hechos posibles al momento de la desaparición.

Identificar qué tipo de delincuente fue el que cometió la desaparición forzada, así como ubicar los lugares que frecuentaba el desaparecido, conocer a sus amistades, estar al tanto de las rutas que utiliza para transportarse.

Hay esperanza

Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis, desaparecido en 2014 en Veracruz, hace hincapié en que “las comisiones de búsqueda tienen la obligación de buscarlos inmediatamente, sin esperar 72 horas para levantar una denuncia por desaparición forzada. La denuncia se debe levantar inmediatamente”. Ella es otra de las activistas que buscan por su cuenta en cementerios y fosas clandestinas del país.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPDNO), 62.09% de las personas fueron encontradas. De esta cifra, el 92.66% (168 mil 874 personas) estaban vivas; mientras que 7.34% (13 mil 375) fueron halladas muertas. La CNB remarca que 60% de las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas son menores de 35 años.

Focos rojos

El 70.68% de las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas se concentra en 10 estados de la República Mexicana, según la CNB. Jalisco y Tamaulipas ocupan los dos primeros lugares, seguidos del Estado de México, Veracruz, Nuevo León y la Ciudad de México, en sexto lugar, con 6 mil 224 personas de las que aún no se conoce su paradero. Al mismo tiempo, en la capital del país se ha localizado con vida a 7 mil 859 personas que contaban con un reporte de desaparición o no localización.

