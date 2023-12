Que la difamación sea un delito civil, no penal, pide Claudia Sheinbaum

“Fue una denuncia que hizo Tatiana hace un año por difamación, por calumnia, la verdad es que ella es una mujer impecable, ella en su derecho puso esta denuncia”, dijo

La precandidata presidencial de la coalición Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, dijo que la detención de Alfredo Jalife-Rahme no es una situación en la que ella esté inmiscuida, sino que deriva de una denuncia por violencia política y difamación que presentó en su contra la exsecretaria de Economía federal, hoy parte de su equipo como coordinadora de voceros, Tatiana Clouthier.

Además, exhortó a que en el país la difamación no sea un asunto de carácter penal, sino civil, por el respeto a la libertad de expresión.



“Fue una denuncia que hizo Tatiana hace un año por difamación, por calumnia, la verdad es que ella es una mujer impecable, ella en su derecho puso esta denuncia… ¿qué creo yo?, en lo referente a la calumnia, la injuria, todavía en algunos estados de la República está como delito penal y no debía ser un delito penal”.



En Acatlán de Osorio, Puebla, expuso que “en la Ciudad de México y otros estados es un asunto civil, así que no creo que esto sea un asunto de carácter penal, y en todo caso llamaría a todas las entidades de la República a que quitaran eso de los códigos penales y que en todo caso sea un asunto civil; siempre he creído en la libertad de expresión y también en que debe haber opiniones responsables y no difamaciones”.



Subrayó que “no por nada pero me parece que si se presentó hace un año la denuncia en la fiscalía de Nuevo León, porque ahora hacen esta detención, así que es algo de Tatiana, y no creo que el tema de la difamación sea penal. Creo en la libertad de expresión si es probable que sea para atacarme, pero que la gente sepa la verdad, y Tatiana está en su derecho de defenderse”.



En tanto, respecto de la prueba Pisa, que sitúa a México en un un nivek bajo en educación, Sheinbaum Pardo advirtió que este análisis tiene muchas muchas críticas en el terreno educativo porque es una prueba única para evaluar la educación en cualquier país de mundo y no toma en cuanta las características de cada país, la cultura, etcétera.



“De por sí es una prueba cuestionable, y además lo que no se dice en nuestro país es que no sólo es cuestión de México sino en prácticamente todo el mundo y estuvo asociada a la pandemia porque mucho tiempo las y los niños no fueron a la escuela, así que no es, ya ven que de todo le echan la culpa a Andrés Manuel López Obrador, pero no, fue un asusto de la pandemia; siempre he creído en la educación pública y nuestro gobierno será dedicado, entre otras cosas, a la educación”, aseveró.



Por otra parte, ante militantes y simpatizantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia, acompañada Alejandro Armenta, a quien le entregó su constancia como coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, Sheinbaum refirió que su movimiento demostró unidad, “al hacer seleccionar a nuestro coordinador de manera democrática, sin dedazo, y lo que marca la diferencia pues lo que hacemos no es por cargos personales, sino por encargos en beneficio de las y los mexicanos”.