Reconoce al blanco de sus burlas, una entrevista con Chumel Torres

Fotografía: Cortesía

El comediante y presentador Chumel Torres menciona que su comedia va dirigida a gente que “sabe separar una broma de la realidad”.

Y para su fortuna, considera que el público al que le habla y el que va a su show son el mismo

Chumel Torres está próximo a presentar en la Ciudad de México el show El blanco de tus burlas, un título curioso considerando que el trabajo de un comediante está justo en convertir en el objetivo de sus monólogos a diferentes personajes o situaciones de la vida en común. En el caso de él, principalmente a los políticos y la política.

Sin embargo, al chihuahuense le queda como anillo al dedo. En su presentación, que ya ha recorrido diferentes ciudades del país y continuará su gira por un tiempo más, no solo compartirá su análisis de los tiempos modernos, como los beneficios de la pandemia, sino que también tocará temas personales como alguno que otro problema que ha tenido con el gobierno y hasta su versión sobre su salida de HBO.

Actualmente, el nombre del también presentador de El pulso de la república y La Radio de la república resonó bastante en las secciones de espectáculos por una demanda… Pero aquí el tema central es otro: el hecho de tener claro a quién va dirigido su humor.

¿Cuál va a ser el blanco de tus burlas?

Yo apeló mucho al sentido común y a señalar cuando alguien… pues antes que no se ofendía la gente, que se podían tener conversaciones y, si tú haces una estupidez o yo, nos podíamos decir “oye, wey, la estás cagando”. Ahora ya es ofensivo hacer eso, ahora ya te estoy insultando. Pero la parte padre es que a la realidad no le importa tu opinión, a la verdad no le interesa tus sentimientos. Es una cosa que así es. (…) La onda chida de hacer sátira y de hacer humor políticamente incorrecto es que precisamente la incorrección política es la que nos lleva a verdaderos cambios, o por lo menos a conversiones que valen la pena. Si dices cosas del gobierno, señalas injusticias o señalas cosas que no te parecen, estoy en todo mi derecho. También estás en todo tu derecho de mostrarme lo contrario. Pero si no me lo muestras, ¿a qué estamos jugando?

¿Existen temas que consideras que no son válidos tocar en tu comedia?

Yo sí me autocensuro. Hay dos temas, por ejemplo, uno es el crimen organizado. Nunca me he metido con un narco porque es muy peligroso, sí da miedo y no sabes si a quien le vas a hacer el chiste tenga sentido el humor. Y dos, no me gusta hacer humor de alguien que no se pueda defender. Si es una cosa física, que no es tu culpa, no me gusta eso. Si es algo que tú hiciste y es un güey inteligente y pensante, sí me voy a burlar de eso. Hay una frase muy bonita que me gusta de John Stuart: “Persigue la indecencia”. Y si tú lo persigues, vas a estar bien, porque no se trata de la persona, se trata del acto que está haciendo.

Así como se dice que los periodistas tenemos una responsabilidad social, y también los comunicadores, ¿tú como comediante consideras que tienes alguna?

Creo que mi responsabilidad es mantener la comedia como lo que es: cosas para reírnos, y no es hacer un discurso político, no es aleccionar. Un chiste es un chiste, y si te ríes, está bueno. El tema es que puede ser un chiste de muy mal gusto, muy grosero o muy bien escrito. Pero si te da risa, hasta ahí queda. La parte padre para la comedia es que, como la sátira no la puedes tocar, no la puedes encarcelar, no la puedes ahogar, no la puedes pegar, duele más. Porque como ya está en el aire, y como afecta el intelecto, creo que esa es la parte que a mí me gusta defender, que la comedia y el humor se basa mucho en la inteligencia de tu interlocutor. (…) Yo lo decía una vez en el podcast Se dice y no pasa nada: cuando alguien no entienda de humor o se enoje, entiéndelo; a lo mejor es porque está pendejo.

Sin preocupación

Regresando a la demanda que le interpuso la cantante Gloria Trevi por daño moral, la cual ya fue desestimada en la CDMX, para Chumel no tenía sustento legal. “Si quiere perder tiempo acá con este idiota, todo bien. Nada más el tema yo lo dejé como es, un asunto administrativo que no quiero que se me vaya a la cabeza, porque yo lo que hago es comedia”, declaró en una conferencia de prensa.

Descubre El blanco de tus burlas

Dónde: Pepsi Center WTC (Dakota s/n, col. Nápoles)

Cuándo: 4 de febrero, a las 21:00

Costo: $450 a $1,300, en Ticketmaster

