“Reorganización nos dio 17 gubernaturas” afirma Mario Delgado presidente de MORENA

Fotografía: cortesía. Texto por Jorge Almazán

Además de la presidencia, buscará mantener gubernaturas en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos y CDMX, y dos de tres en Yucatán, Jalisco y Guanajuato, así como la mayoría en el Congreso de la Unión.

A dos años de liderar Morena, del cual es fundador, Mario Delgado ha logrado que el Movimiento Regeneración Nacional ganará 17 gubernaturas en 23 procesos electorales, lo que constituye un récord si se toma en cuenta que hace nueve años fue registrada como fuerza política, la cual, asegura el colimense a Máspormás, al asumir su presidencia no estaba muy en orden porque después de ganar en 2018 la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, hubo descontrol. Sin embargo, esto era normal ya que se trataba de un partido pequeño de oposición sin recursos, bajo el liderazgo del tabasqueño, y al obtener el Poder Ejecutivo después de provocar “una revolución pacífica legal y democrática”, tenía que cambiar el rol y reconocer que ya no era oposición sino el gobierno mismo. Delgado Carrillo señaló que esta confusión provocó desorden y confrontación interna al grado de encontrarlo muy dividido, por lo que a partir de noviembre de 2022 se dio a la tarea de unir, organizar y movilizar a Morena.

MOMENTO RELEVANTE

Al estar tan cerca la disputa por la Presidencia y la continuidad de la Cuarta Transformación, Mario Delgado comentó que están en mucho mejores condiciones que en 2018, pues Morena y sus aliados gobiernan 23 entidades, aunque aclaró que eso ya no representa una ventaja como en el pasado.

Para mantener la 4T, el 19 de junio seis personas iniciaron un recorrido por el país que se extenderá hasta el 27 de agosto para hablar sobre esta transformación, y posteriormente realizar una encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre (con resultados el 6 de septiembre) donde surgirá el nombre de quien tendrá la titularidad de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030. Todo esto “con seis perfiles que no son improvisados, que vienen de muchos años al lado de Andrés Manuel, y que le han ayudado a construir lo que tenemos; han sido parte de esta transformación y les tenemos toda la confianza y respeto. Hay gente que los sigue, hay mucho entusiasmo, siempre aparecen rodeados de jóvenes que quieren conocerlos y estar cerca, y eso es bueno para nuestro movimiento porque nos fortalece y permite asegurar una organización que nos dé el triunfo en 2024”.

DESLINDES PUBLICITARIOS

Delgado Carrillo le envió a los seis perfiles una carta por los espectaculares y pinta de bardas para que se deslinden y no haya duda de que no son parte de esas prácticas, “esto sería hacer lo que tanto criticamos y que no influye en el ánimo popular; para la verdadera evaluación lo que cuenta es la cercanía con el pueblo, la gente sabrá quién tiene la congruencia, valores y principios de un líder histórico. Los perfiles tienen la conciencia y compromiso de mantener la unidad, que nada ni nadie nos divida, y esa es la fórmula para triunfar; por más legítimos que sean sus intereses y sus aspiraciones, nada puede estar por encima del proyecto”.

CARRO COMPLETO

Una vez terminado este proceso, el presidente de Morena trabajará en la definición de las candidaturas en nueve entidades, en el Congreso de la Unión, con diputados en 30 Congresos locales y en cientos de ayuntamientos, entre otros. “Vamos a ganar las seis gubernaturas que tenemos: Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos y Ciudad de México, y pelearemos en Yucatán, Jalisco y Guanajuato. Tenemos como objetivo mínimo ganar entre 7 y 8 y para ello nuestra meta es conseguir 33 millones de votos, 10% más de lo que obtuvo Andrés Manuel en el 2018. Para la capital estamos en un proceso de reorganización y de crecimiento, y será cuestión de tocar puertas para invitar a más ciudadanos a participar. Buscamos un millón de simpatizantes nuevos de aquí a abril de 2024”. Respecto a si buscaría la candidatura para la jefatura de Gobierno, dijo estar concentrado en ganar la Presidencia, la mayoría en el Congreso y las nueve entidades. “Mi prioridad es asegurar que esta transformación continúe, para mí es lo más importante y un privilegio sobre cualquier otra cosa, veremos si se da una coyuntura pero dependerá de muchos factores”, aseguró.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.