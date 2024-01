Trasladarán a la jirafa “Benito” de Ciudad Juárez a Africam Safari Puebla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que el Parque Central de Chihuahua no ha cumplido las condiciones adecuadas para resguardar a la jirafa Benito

El director general de Africam Safari Puebla, Frank Carlos Camacho, dio a conocer que la jirafa “Benito” será recibida próximamente en este espacio de conservación de vida silvestre, dejando así el Parque Central de Ciudad Juárez, luego de que diferentes organizaciones denunciaran en redes sociales sobre las condiciones precarias en las que habita.

“Vamos a recibir a ‘Benito’ muy pronto… Desde hace tiempo hemos estado en pláticas con el gobierno de Chihuahua, que nos buscó para darle a Benito un espacio acá en Africam y estamos ya listos para recibirlo”, señaló en un video publicado en la cuenta de X “Salvemos a Benito”, tras mencionar que aún se encuentran en espera de los permisos de las autoridades federales para poder hacer el traslado, el cual prevé “complicado”.

El pasado 5 de enero, la Profepa determinó el “aseguramiento precautorio” del animal ante la presunta falta de condiciones adecuadas para su bienestar en el Parque Central.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo varias visitas de inspección en las que constató que la jirafa no vive en condiciones adecuadas. A pesar de las órdenes emitidas para mejorar el hábitat del animal, las autoridades de Chihuahua no han cumplido con las medidas necesarias, según la Profepa.

Aunque existe un incumplimiento evidente, la Profepa sostiene que no puede autorizar el traslado de la jirafa de manera inmediata. Argumenta que se requieren medidas técnicas y científicas para preservar la salud y garantizar condiciones dignas para Benito, responsabilidad ineludible del Parque Central.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, había declarado previamente que solo faltaba un trámite de la Profepa para proceder al traslado de la jirafa, afirmación que ha sido refutada por la autoridad federal.

Desde su llegada al Parque Central el 4 de mayo de 2023, la jirafa Benito ha sido objeto de constantes denuncias por parte de ambientalistas. Se ha señalado que el animal vive en condiciones precarias, expuesto al sol y al frío extremo sin un refugio adecuado. Una imagen viralizada desde un zoológico de Sinaloa mostró a la jirafa torciendo su cuello en busca de sombra.

A pesar de las quejas, el Parque Central realizó algunas adaptaciones al hábitat de Benito, como la ampliación de su casa anunciada el 21 de noviembre.

No obstante, la asociación Salvemos a Benito ha documentado que las mejoras prometidas, como la calefacción, no se completaron a tiempo, incluso a finales de noviembre de 2023, y aún no estaban finalizadas a principios de enero de 2024, a pesar de las bajas temperaturas y nevadas en la región.

La situación de Benito sigue generando preocupación y controversia entre defensores de los derechos animales y las autoridades responsables del bienestar del ejemplar.