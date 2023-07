Risas ilustradas, una charla con Andrea Arsuaga Alfaro “Andonella”

Fotografía: cortesía

Feminista furiosa y amante de los animales, Andonella cumple 10 años como ilustradora, creando personajes diversos que cuentan historias con humor.

Para Andonella (Andrea Arsuaga Alfaro, Ciudad de México, 1991) existe un antes y un después de Instagram, ya que su cuenta personal se convirtió en una galería de dibujo. Esta historia es similar a la de muchas otras ilustradoras que, gracias a las redes sociales, visibilizaron su trabajo para que lograra ser admirado, querido, compartido y cotizado. Este 2023, Andonella cumple 10 años de vivir de la ilustración y de compartir con sus fans cientos de dibujos de perritos, morras chingonas, crítica social y mucho humor.

¿Cómo te desarrollaste en el dibujo y la ilustración?

Como cualquier persona, de niña me gustaba dibujar, pero siento que en la vida pasa algo (porque la sociedad es una mierda) que te hace creer que tus dibujos son horribles. Mi mamá es pintora y, aunque no me motivaba a dibujar, nunca se metía conmigo, me dejaba ser muy libre. Siempre dibujé para pasármela bien pero jamás pensé que tuviera talento. Hasta la preparatoria me empecé a dar cuenta de que sí me gustaba más que a mis compañeros aunque tenía la concepción de que el “buen dibujo” era el dibujo hiperrealista; me clavé en dibujar así y lo sufría más de lo que lo disfrutaba. Fue hasta la universidad cuando estudié medios digitales, que encontré lo que me gustaba hacer. Tuve clases de narrativa gráfica con Bef y ahí encontré un trazo que realmente fue lo que yo quería transmitir.

¿Cómo influyó el feminismo a tu obra?

El dibujo para mí es algo autobiográfico, terapéutico; dibujo tanto las cosas que me dan risa como las que me enojan o me dan tristeza. Hubo un momento en que empecé a leer más sobre feminismo, a cuestionarme muchísimas cosas y se me destapó el tercer ojo para ver todas esas violencias que había vivido desde adolescente y lo que habían pasado mis amigas, mis tías, mi mamá. Ahí supe que tenía que hablar más al respecto.

¿Existe un “algo” en tu vida que haya cambiado tu forma de dibujar?

En 2016 entré a trabajar a Pictoline, fui la primera damita que entró ahí. Llevé temas de menstruación, también el de una marcha contra “los Porkys” en España y se publicó. Ahí me di cuenta de que estaba bien chido usar la ilustración para transmitir estos mensajes. Explorar con distintos medios y materiales me ha hecho cambiar también. Y aventarme a hacer ilustración digital y murales; ahora estoy próxima a aprender a tatuar.

¿Qué tan difícil y diferente es pasar de la ilustración al stand-up?

Yo en realidad hago drag king, y el diseño de los personajes tiene mucho que ver con cómo hago personajes dibujando. Mi personaje de “El Casper” tiene todo un universo gráfico, su desarrollo lo he hecho escribiendo su historia y dibujándola. El humor gráfico y el de cabaret o stand-up tiene un mismo punto de donde nace: la crítica y el abordar temas complicados mediante la risa.

¿Algo que casi nadie sabe sobre ti?

Soy muy buena haciendo globoflexia y tengo una colección de juguetes con mi mamá que se llama “Los que no debieron nacer”, porque son juguetes feos pero que amo con toda mi alma.

RECUADRO

ANDONELLA Y LOS LIBROS

Junto con Plaqueta, escritora y periodista, hizo los libros #AmigaDateCuenta, el cual ha sido editado también en otros países de habla hispana, y el tomo 1 de #TuBarrioTeRespalda, una tarea titánica que resume miles de años de historia de las mujeres con memes y dibujitos, y que tiene aún pendiente el tomo 2.

*Texto adaptado para Máspormás

CHILANGO IMPRESA JULIO, PÁGINAS 90-94

