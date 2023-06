Se acabó el plazo: no más espectaculares en azoteas de la CDMX

Fotografía: Cortesía. Texto por Carlos Navarro

Las sanciones por incumplir el retiro de las estructuras ascienden a los 1.1 millones de pesos.

El plazo para retirar espectaculares en azoteas llegó a su fin este 6 de junio, tras cumplirse un año de la publicación de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. Se tenía un censo de mil 200 estructuras de este tipo, sin embargo, no se ha cumplido con el retiro total. Máspormás habló con el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Carlos Ulloa, quien informó los avances en la materia y la resistencia de algunos empresarios para cumplir con el retiro.

¿Cuál es el contexto previo de esta fecha límite para el retiro de espectaculares?

Hace un año que se publicó la Ley de Publicidad Exterior y ahí se platicó con todas las empresas que se dedican a este tipo de publicidad para informarles del plazo para hacer los retiros de acuerdo a sus necesidades, y así llegar al total este 6 de junio del 2023.

Según el corte más reciente (30 de mayo), ¿cuántos espectaculares en azoteas se han retirado?

Tenemos un retiro de 770, lo cual representa que aún faltan 430 de ellos. Tenemos una resistencia por parte de algunas empresas que todavía buscan, quizás, ganar tiempo o irse a un amparo, sin embargo, la ley es muy clara y a los que no cumplan, les haremos un proceso legal donde el costo o resultado de las sanciones es a partir de 1.1 millones de pesos por espectacular. No es un asunto de recaudación, es un asunto de cumplimiento de esta nueva ley para que tengamos una una ciudad más limpia. Es también un tema de seguridad para los peatones, para el inmueble y para los coches, porque estos anuncios se encuentran en vías primarias.

¿Qué pasará con aquellos que no los retiren?

No solamente habrá la multa, sino que también no aparecerán en el listado de publicistas oficiales en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Eso quiere decir que quienes aparezcan serán aquellos que sí cumplieron y aquellos que tienen licencias y permiso para ser oficialmente una empresa que se pueda contratar. Por eso también estamos trabajando y comunicando a las marcas de que a partir del 6 de junio, en el listado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda aparecerán las empresas autorizadas legalmente para este tipo de publicidad.

¿Cuál es la justificación de las empresas que no han retirado los espectaculares?

Han tratado de renegociar y alargar el plazo, pero este tiene que cumplirse. Piensan que como ya anteriormente en 2010 se les había pedido retirarse y las administraciones pasadas no actuaron, suponen que ahora será igual, pero no, con nosotros hay un compromiso, la jefa de Gobierno ha sido muy clara en que tienen que retirarse todos los anuncios de azotea en la Ciudad de México, ese formato ya no existe. Tenemos que garantizar el cumplimiento de la ley.

Si a pesar de las multas y sanciones no lo retiran, ¿el gobierno puede hacer la tarea?

Si llega a haber espectaculares que no se retiren después de 6 de junio, en aquellos que tengan un dictamen de Protección Civil de riesgo inminente solicitaremos al INVEA su retiro inmediato. Esto tendrá un costo y la factura se agrega a la multa de sanciones administrativas que haya sobre la empresa del espectacular, y posteriormente en aquellos que no representan todavía un riesgo inminente, haremos todos los trámites, tanto de las denuncias administrativas penales, y pondremos sellos indicando que esa publicidad es ilegal. A las marcas que se estén anunciando ahí se les notificará que están contratando una empresa ilegal.

MUCHO PESO

Una de las hipótesis de colapso de algunos edificios en el sismo de septiembre de 2017 fue el peso ejercido por estas estructuras. El titular de SEDUVI señala que: “estas estructuras de azoteas van desde 3 a 15 toneladas sobre inmuebles que no tienen un estudio de protección civil que garantice que soportan ese peso extra. Ahí ya existe el riesgo para el inmueble, para el peatón y para los vehículos. Recordemos que estamos en una ciudad sísmica y hay vientos y granizos que pueden empeorar la situación”.