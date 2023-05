Tips para seguir si quieres prevenir dolor en las articulaciones

Fotografía: Cortesía. Texto por Ana Paula Domínguez

El ejercicio y el yoga pueden ayudar a mantener las articulaciones flexibles y hacerlas menos rígidas y dolorosas. Es importante encontrar un equilibrio entre ejercicio, descanso y alimentación.

Una amiga me habló para decirme que le dolían las articulaciones de las manos y qué le recomendaba. Le conté cómo hace algunos años me pasó lo mismo y fui a ver a un médico, el cual me dijo: “Prueba 15 días sin comer lácteos ni harinas de ningún tipo y me dices”. Eso hice y al tercer día me dejaron de doler las articulaciones. Es horrible, pero al final funciona. Así fue como casi por completo he eliminado lácteos y harinas de mi vida.

Cuesta mucho trabajo, pero al hacerlo apostamos por la prevención y por sanarnos profundamente, eliminando la causa de nuestros desequilibrios.

Ahora como harinas en poca cantidad los fines de semana, pero he encontrado formas de comer delicioso sin lácteos y sin harinas. Por ejemplo, en lugar de un pan con mantequilla y mermelada, lo sustituyo con tortitas de arroz con mantequilla de almendra. Igual cambié la leche por bebida de almendras o de avena.

Una articulación que se paraliza, es señal de un bloqueo, falta de flexibilidad y rigidez. Las articulaciones pueden inflamarse por diferentes factores. El autor y médico de medicina ayurveda (Sistema de Medicina Tradicional de India) David Frawley, señala que “vivir en un medio ambiente muy húmedo […] o tener una digestión pobre es lo que ocasiona que las toxinas se acumulen en las articulaciones”.

Recomendaciones alimenticias

Comer de forma ligera y agregar a los alimentos especies como la canela, el jengibre fresco y el romero.

La cúrcuma también es un condimento recomendado, ya que está raíz tiene propiedades desintoxicantes.

Evitar consumir alimentos muy fríos o verduras crudas, al igual que los productos lácteos y los alimentos pesados como las carnes rojas, las harinas y azúcares refinadas (o los alimentos muy ácidos).

Recomendaciones de estilo de vida

Regularmente tomar un baño de vapor o de temascal. Aplicar aceite tibio en los músculos. Si hay dolor en las articulaciones, se puede aplicar una mezcla de alcohol con alcanfor (o menta) o poner una bolsa de agua caliente en la zona en donde la articulación duela. Evita estar en climas muy fríos o húmedos o cubrirse muy bien en esos ambientes.

Toda esta información es preventiva. Ante síntomas

