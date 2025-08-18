El favorito de las fiestas patrias

Septiembre está a la vuelta de la esquina, pero desde ahora los chiles en nogada ya se venden en varios lugares de la CDMX. Checa nuestra cuarta parte de los chiles que no te puedes perder en esta temporada patria

Don Lázaro El Viajero

Cada año este sitio rinde homenaje a una receta casera que ha pasado de generación en generación. La fórmula original proviene de la mamá de la nuera de Don Lázaro y hoy es Doña Rosa quien prepara estos chiles que se han vuelto leyenda. El platillo aquí pesa un kilo. Está relleno con 400 gramos de carne de cerdo finamente picada, no molida, mezclada con más de 30 ingredientes como pasas, piñones, frutas cristalizadas y nueces. No se capea, lo que permite que el sabor del chile y del relleno resalte sin interrupciones. La nogada espesa y con toque dulce se elabora con nuez de Castilla y se sirve en abundancia, en una proporción igual de 400 gramos. La granada fresca se desgrana a mano y se coloca con cuidado sobre el platillo, formando junto al perejil y la salsa los colores de la bandera.

Dónde: Instituto Técnico Industrial 241, col. Santa María la Ribera

Costo: $495 cada uno

Cuándo: hasta mediados de octubre

Veranda Bistro

Dentro de uno de los hoteles-museo más hermosos de la ciudad está el restaurante Veranda Bistro y uno de los chiles en nogada con la salsita más esponjosa y sabrosa de la temporada. Relleno de carne molida muy bien condimentada y frutas secas, este chile de 200 gramos se distingue por picar sabroso pero dar esa textura ideal en su nogada. El maridaje va con vino rosado Santo Tomás, cosecha 2022, que acompaña perfecto al plato. Hay un paquete que viene con el chile y el vino y otro que va con botella y canastita de dulces mexicanos. Este 2025, el Hotel Geneve ofrece su chile en nogada con una promo muy divertida: cada chile que comas ahí te dará una carta de la lotería (el chile, el bellboy, el geneve y el teléfono); al acumular las cuatro podrás comer un chile en nogada gratis.

Dónde: Londres 130, col. Juárez

Costo: $450 (chile + copa de vino rosado), $1,850 (chile + botella de vino rosado + canasta de dulces mexicanos)

Cuándo: hasta el 30 de septiembre

Testal

El chile en nogada de Testal se ha convertido no sólo en un ícono del restaurante, sino de la ciudad. Es uno de los chiles más tradicionales y ricos que vas a probar, pues aquí no escatiman en ninguno de sus ingredientes. El relleno es clásico y generoso, lleno de frutas de temporada, carne de cerdo molida y, este año, manteca que realza los sabores de manera muy especial. La nogada es abundante y tiene una ligera textura de nuez molida, de sabor dulce y con el clásico toque de jerez que caracteriza a este lugar. Si quieres probar chiles en nogada deliciosos en la CDMX, ésta es la opción perfecta. Aquí no hay falla y además hay tres sucursales donde puedes encontrar el manjar: Centro, Roma y Polanco. Marídalo con una copa de vino mexicano que ahí mismo podrán recomendarte o, si te atreves, con un caballito de mezcal que hará tu experiencia todavía más única.

Dónde: Alejandro Dumas 4, col. Polanco

Costo: $480 (no incluye maridaje)

Cuándo: hasta que termine la temporada