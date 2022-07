Viruela del mono: 5 cosas que debes de saber

Fotografía: Cuartoscuro

La viruela del mono es la nueva enfermedad a la que hay que prestar atención después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró emergencia sanitaria internacional.

¿Qué es la viruela del mono?

De acuerdo a información en medios de comunicación como CNN o la BBC, esta enfermedad de transmisión es una infección leve que se transmitió de animales a humanos. Nombrada así al haber sido detectada en varios simios a finales de los años cincuenta, específicamente en 1958.

¿Cuáles son los síntomas?

Erupciones o lesiones en la piel, fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda y poca energía.

Estas erupciones se pueden presentar en la cara, las palmas de las manos, plantas de los pies, genitales, boca y ojos. Estas lesiones pueden ser planas o elevadas y llegan a estar llenas de líquido transparente o amarillo.

¿Cuánto llegan a durar los síntomas?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas los síntomas tienen de duración entre dos a cuatro semanas si no hay tratamiento. Al día de hoy ya hay vacunas que ayudan a prevenir y combatir los contagios, en la Unión Europea y Estados Unidos se han llegado a comercializar.

En Latinoamérica, si llegas a contagiarte, hasta el momento el único tratamiento es sólo tratar los síntomas.

¿Cómo me puedes contagiar?

Por medio del contacto como la ropa usada o el contacto directo con las erupciones del infectado pueden llegar a infectar. Al igual que el COVID-19, también se pueden contagiar a través de micropartículas respiratorias provocadas por la tos o un estornudo.

Algo a destacar es que esta no es una enfermedad de transmisión sexual, de acuerdo a la investigación realizada por el New England Journal of Medicine liderada por John Thornhill pese a no ser de transmisión sexual si puede contagiar por contacto físico cercano.

¿La viruela del mono es mortal?

Hasta ahora en la mayoría de los contagios se tiene confirmado que la viruela del mono no es una enfermedad mortal ya que los síntomas llegan a desaparecer a las pocas semanas.

Con información de la ONU

