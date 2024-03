Agenda de la semana: ¿qué hacer en vacaciones de Semana Santa?

Para la fe católica, la Semana Santa es un periodo que sirve para reflexionar sobre los últimos momentos de Cristo en la Tierra. Pero actualmente también brinda días de asueto que deja preguntando a muchxs qué hacer con les infantes en las dos semanas que se olvidan de las clases. Para ello te dejamos esta agenda de actividades que no se olvida del sentido tradicional, al mismo tiempo que te da algunas ideas para cubrir el tiempo libre… al menos por unos días.

Viernes 29

Pasión de Cristo en Iztapalapa

El Viacrucis es el evento principal de la Semana Santa en Iztapalapa, por lo que si aún no lo has presenciado, recuerda que este año se lleva a cabo la edición 181. El recorrido que se realiza, de 10 kilómetros aproximadamente, cuenta con 14 estaciones que incluyen momentos clave de la pasión de Cristo: desde la condena a muerte de Jesús hasta su crucifixión. Normalmente el horario va de las 11:00 a las 14:00 horas, aunque la hora exacta se publica en las redes sociales del Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A. C.

Dónde: parte de la calle Aztecas y culmina en el Cerro de la Estrella

Costo: gratis

Sábado 30

Lo último de la Vigilia

Una buena comidita del mar te espera en La Bikina, cuya presentación y sabor de los platillos te hace disfrutar el verdadero sabor de México. Para empezar, pide unas tostadas de atún o de ceviche. Si quieres algo igual de fresco, pero más mexicano, vete por el guacamole con chapulines. Para el plato fuerte está el pulpo a las brasas, traído directo de Yucatán. Y para irse con algo dulce y rico, pide el pan de elote con helado de mazapán. Por cierto, aquí los cocteles hechos con Licor del 43 no se limitan al carajillo.

Dónde: Hegel 406, col. Polanco

Horario: lun y mar, 13:00 a 00:00; mié, 13:00 a 1:00; jue a sáb, 13:00 a 2:00, dom, 13:00 a 22:00

Domingo 31

Gala especial en Semana Santa

Por única ocasión, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández presentará una gala especial en el Teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n, col. Polanco V Sección) los días 30 y 31 de marzo. El programa, al aire libre, ofrecerá distintos cuadros coreográficos como “El venado”, “Fiesta en Jalisco” y “Veracruz”; todas coreografías emblemáticas de nuestra cultura mexicana. Es un espectáculo apto para chicos y grandes.

Hora: 19:00

Costo: $350 entrada general

Lunes 1

Con mirada internacional

La 75 Muestra Internacional de Cine sigue en la Cineteca Nacional, por lo que estás a tiempo de disfrutar películas fuera de nuestros límites territoriales como Tres hermanos, que explora la historia de unos cazadores que se enfrentan a la naturaleza de los Andes, o Vivir Mal, ambientada en un hotel de la costa norte de Portugal para seguir de cerca a los huéspedes.

Dónde: av. México Coyoacán 389, col. Xoco

Fecha: hasta el 7 de abril

Martes 2

Para gustos atemporales

Si no te has cansado de lo que el océano puede entregar, lánzate a Playas de Sinaloa. Sus platillos se preparan con productos frescos que se traen desde las costas sinaloenses. Entre estos destacan el matacrudas (con ostión preparado, camarón cocido y callo de hacha). Pero si necesitas algo más convencional, hay aguachiles, cocteles, empanadas, filetes, tacos, quesadillas y más.

Dónde: Tehuantepec 216, col. Roma Sur

Horario: lun a jue, 12:00 a 21:00; vie a dom, 12:00 a 22:00

Miércoles 3

Me lo mostró un pajarito…

El Aviario Abraham Lincoln es un pequeño espacio en el que conviven diversas especies como gorriones, ruiseñores y cardenales, además de loros, papagayos, patos y pavorreales. Pero no llegaron aquí por casualidad, ya que es un refugio para aves rescatadas por la Profepa de explotación, tráfico de animales y maltrato humano. Abre de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Dónde: Av. Emilio Castelar 163, col. Polanco

Costo: $8 por persona

Jueves 4

Italia a mucho detalle

Por los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia, el Cenart (Río Churubusco 79, col. Country Club Churubusco) presenta la exposición “Mosaico. Código itálico de un arte atemporal” con piezas hechas de mosaico que plasman desde pasajes mitológicos hasta escenas de la vida cotidiana antigua italiana. Como tal no se muestran en físico sino con proyecciones, pero eso no impide admirar a detalle su magia.

Horario: mié a dom, 10:00 a 17:30

Costo: entrada libre