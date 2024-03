La vigilancia de la DFS hacia lxs artistas de la época

La liberación de fichas de inteligencia de la policía política permite echar un vistazo a lxs artistas que llamaron la atención de lxs agentes de seguridad

Los movimientos estudiantiles y sociales, la guerrilla, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones campesinas no fueron las únicas entidades vigiladas por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), agencia de inteligencia del Estado mexicano durante aquellos años que en la historia del país quedaron grabados con el nombre de Guerra Sucia. Gracias a la liberación de 2.8 millones de fichas de inteligencia de esta entidad, que abarcan 42 años de la historia política de México, desde 1947 hasta 1985, podemos saber que lxs agentes de seguridad no solamente se interesaban por militantes o activistas sino también por políticos de alto nivel, actrices reconocidas, cantantes famosos y escritores. Un vistazo en estos archivos basta para tener una idea del alcance que lograron tener lxs agentes de esta dirección, pero también el interés en ciertos personajes que no necesariamente se situaron en la disidencia, pero cuyas actividades llamaron la atención de la policía política.

Casos de la vida real

Una ficha bajo el nombre de Silvia Pinal, marcado con rojo, consiga que el 16 de septiembre de 1978, la famosa protagonista de Viridiana (Buñuel, 1961) y del programa Mujer, casos de la vida real, recibió “permiso para laborar” de parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en la obra La Libélula, como un acto de demostración de buena voluntad hacia el Sindicato de Artistas Independientes de la asociación, del cual Pinal formaba parte. En el mismo pedazo de papel aparece el nombre del comediante Héctor Suárez. Algunas actividades de quien fuera una de las actrices favoritas del cineasta Luis Buñuel también fueron consignadas por lxs agentes, especialmente en su faceta como “primera dama” de Tlaxcala, cuando estuvo casada con el entonces gobernador Tulio Hernández Gómez.

El Gabo

Gabriel José García Márquez figura también en los anales de las investigaciones de la policía política mexicana. Cuando entró a trabajar como colaborador de la revista Proceso o cuando dirigió la Fundación para los Derechos Humanos en las Américas Habeas. Sus viajes a Cuba y Colombia, acompañado siempre de su esposa, Mercedes Barcha Pardo, de quien también se redactaron fichas de inteligencia, están registradas en los cajones que hoy resguarda el Archivo General de la Nación.

Luis Buñuel

El cineasta español exiliado en México desde 1946 y recordado hasta el día de hoy por la película Los Olvidados, fue registrado en las fichas de la DFS como presidente honorario del Centro de Capacitación Cinematográfica. Un homenaje a su persona, conducido por el escritor Paco Ignacio Taibo en octubre de 1983, consta también en una de las fichas de la agencia.

Spanish filmmaker Luis Bunuel (1900 – 1983) at the Pierre Hotel in New York City, 17th October 1972. (Photo by Jack Manning/New York Times Co./Getty Images)

Alta sociedad

Sofía Bassi fue una pintora surrealista mexicana adinerada cuya obra llamó la atención de los círculos artísticos del país, pero también de la sociedad mexicana por su vida personal, pues fue condenada a 11 años de prisión por el asesinato confeso de su yerno, el conde italiano Cesare D’ Acquarone, en Acapulco a principios de 1968. Su caso fue seguido de cerca por la DFS, pues un año antes, Acapulco fue el escenario de la represión de unos 800 copreros (productores de coco) que se organizaron para denunciar la explotación de su trabajo, en la cual murieron al menos 35 personas y más de 150 resultaron heridas. En este contexto, resalta una ficha de inteligencia en la que se recoge una inquietud gubernamental: la orden del entonces gobernador Raymundo Abarca Alarcón (quien respaldó la masacre de copreros) para que la investigación “se haga estrictamente apegada a la ley”, ante el rumor de que las influencias familiares de Bassi podían lograr salvarla de la justicia, “en contraste con el problema de los copreros”.

Juanga

Alberto Aguilera Valadez, mundialmente conocido como Juan Gabriel, contó con una amplia colección de fichas en esta agencia de seguridad, en las que se da cuenta de asuntos tan diversos que van desde las propiedades inmobiliarias de su hermano José Guadalupe, los antecedentes militares de su guardaespaldas personal, hasta con qué personajes (entre ellos funcionarios públicos de la época) mantenía relaciones íntimas.

La Tigresa

Pese a ser una mujer cercana al poder o quizá precisamente por ese motivo, la cantante y actriz conocida como La Tigresa también tuvo un fichero en los archivos de la dirección. El 19 de julio de 1978 una ficha consigna la presentación de su libro, A calzón amarrado, en la Feria del Libro del pasaje del metro Pino Suárez, a donde acudió para autografiar las copias de sus seguidores. También hay testimonio de una querella presentada por sus representantes legales contra militantes del PAN, quienes impidieron que se presentara la obra Lucrecia Borgia, protagonizada por Irma Serrano, por considerarla “inmoral”.