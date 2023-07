Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir, lectura obligatoria este verano

Fotografía: cortesía. Texto por por La increíble

¿Quién fue Simone de Beauvoir? Esa es una de las preguntas de esta novela gráfica, pero no es la más relevante. Estas páginas no contienen una biografía común. Aquí, Beauvoir no es solo una de las personalidades más célebres del siglo XX, sino una mujer cuya experiencia sigue teniendo ecos en la vida de las mujeres de hoy. Esa es, precisamente, la novedad de este libro: los pasos de Beauvoir no se quedan en el pasado, aislados en su mayo del 68 o en su romance con Jean-Paul Sartre, sino que se desplazan hasta la manera de caminar y de ver propias de las mujeres jóvenes del siglo XXI.

Desde su infancia a su madurez, cuando se convirtió en todo un icono, la vida de la autora francesa se expande en este libro hasta llegar a nuestros días, comprobando la actualidad de sus enseñanzas.

Carmen G. de la Cueva y Malota nos enseñan a la mujer Simone en su tiempo, con sus debilidades, sus sueños, su empeño y sus esfuerzos para conseguir cambiar el rumbo de la historia aunque ella no lo sabía. La cronología de ese paseo, del brazo de las autoras, resulta preciosa, sin miedo a hablar de momentos oscuros pero planteando un renacimiento.

A través de la lectura de las novelas de Simone de Beauvoir y de su amplia producción autobiográfica, las autoras reconocen la imagen que la francesa quería transmitir a su público y, además, se sumergen en las zonas más problemáticas de su vida y de su discurso.

Es literalmente un paseo por la vida de Beauvoir, que se interroga a cada paso por el sentido de lo ocurrido, y que aspira a entender, mucho más que a narrar.

Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir, Carmen G. de la Cueva y Malota. Lumen, Barcelona, 2018. 192 pp.

