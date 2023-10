Checo Pérez invita a la afición a respetar a los rivales

Tras los abucheos recibidos hacia Verstappen en el GP de Estados Unidos, Pérez exhorta evitar cualquier comentario o acción negativa

COBERTURA ESPECIAL.- Previa al Gran Premio de la Ciudad de México, Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Red Bull Racing, lanzó un claro mensaje de unidad y deportividad hacia su compañero de equipo, Max Verstappen, debido a los abucheos que recibió en el Gran Premio de los Estados Unidos.

Pérez enfatizó la importancia de mantener una rivalidad estrictamente en el ámbito deportivo y no llevarla a la vida cotidiana o a los medios. “Es importante difundir este mensaje”, declaró Pérez. “Los medios parecen querer crear rivalidades fuera de la pista.

Este es un gran deporte. Somos un ejemplo para las nuevas generaciones. Lo importante es centrarse en el deporte. Todo lo que pasa en la pista tiene que quedarse ahí. Ese es el mejor mensaje que podemos dar como país al resto del mundo. No hay nada malo. Lo más importante es que se quede en la pista”.

El jalisciense también se refirió a la visión que los mexicanos tienen sobre Verstappen y señaló que la rivalidad entre pilotos solo existe en la pista. “Todos somos rivales, pero al mismo tiempo también somos atletas. Siempre queremos lo mejor para nosotros. Max y yo estamos en el mismo equipo. Los dos queremos ganar y los dos damos lo mejor de nosotros mismos. Fuera de la pista, no es mi rival, solo luchamos en la pista. Pero como he dicho, a los medios de comunicación les gusta crear esta rivalidad al lado de la pista. Eso no me gusta. Es importante que los aficionados lo sepan”.

La declaración de Pérez busca promover la deportividad y el respeto entre los pilotos, independientemente de su nacionalidad o equipo. Mientras los aficionados se preparan para el Gran Premio de México, las palabras de “Checo” Pérez sirven como un recordatorio de que el deporte debe ser una fuente de inspiración y unión, más allá de rivalidades temporales en la pista.