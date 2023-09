Usher será el artista invitado para la edición 57 del Super Bowl de la NFL que se llevará a cabo en Las Vegas y será su segunda aparición en el show

Usher, artista galardonado con múltiples premios Grammy, ha sido seleccionado para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 en Las Vegas, Nevada. Este emocionante anuncio fue realizado por los organizadores de la NFL.

El Super Bowl, uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más grandes del planeta y celebrará su edición número 58 el 11 de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Para Usher, esta oportunidad representa un gran momento en su carrera y un sueño hecho realidad.

En sus propias palabras, expresó: “Es un honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto de mí antes”.

¿Quién es Usher?

La trayectoria de Usher es impresionante. Desde el lanzamiento de su álbum debut en 1994, este talentoso artista ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. Ha dominado las listas musicales y ha sido honrado con ocho codiciados premios Grammy, considerados los más prestigiosos en la industria musical. Además, la revista Billboard lo destacó como el segundo artista más exitoso de la década de 2000.

Algunos de sus éxitos más reconocidos, como “U Got It Bad”, “OMG” y “Yeah!”, han dejado una marca imborrable en la música popular. Actualmente, Usher cautiva a sus seguidores en Las Vegas con su espectáculo residente “Usher: My Way”.

Seth Dudowsky, jefe de música de la NFL, elogió la elección de Usher al declarar: “Usher es un ícono cuya música ha dejado una marca indeleble en el panorama cultural a lo largo de su carrera”.

El Super Bowl es conocido por sus espectáculos de medio tiempo de alto nivel, y el del año pasado, liderado por la estrella Rihanna, batió récords al convertirse en la actuación de medio tiempo más vista de todos los tiempos, según los organizadores.

Usher se une a una lista de artistas icónicos que han iluminado el escenario del Super Bowl a lo largo de los años, incluye a The Rolling Stones, Beyoncé, Stevie Wonder, Prince y Bruce Springsteen. La expectativa para su actuación es inmensa, prometiendo un espectáculo memorable para millones de espectadores en todo el mundo.

TE RECOMENDAMOS: Oro para México en el Para Taekwondo Veracruz 2023