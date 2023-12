Cuestiona Cleansed la brutalidad del amor

A pesar de su fama de brutal y violenta, esta obra de teatro escrita por Sarah Kane presenta historias para reflexionar sobre qué estamos dispuestos a sacrificar por quienes amamos

Cleansed no es una obra para cualquiera. Más allá de que se recomienda para mayores de edad y de que notas internacionales mencionan cómo provocó huidas del teatro y hasta desmayos, su historia hace énfasis en los límites del amor.

De hecho, ahora que se presenta por primera vez en México, su director Sixto Castro Santillán y el equipo buscaron deshacerse de su estigma de violenta con un actuar más simbólico para concentrarse en esa lectura que se olvida de la autora, Sarah Kane.

Cleansed se desarrolla dentro de un lugar abandonado convertido en campo de exterminio. El doctor Tinker provoca la muerte de Graham, lo que le ocasiona un brote psicótico a su hermana, Grace, quien pide la reasignación de sexo para sentirlo cerca. A su vez, llama la atención de un paciente que se termina enamorando de ella. Por otro lado, Tinker pone a prueba el amor de una pareja gay con extrema tortura, mientras él mismo explora su propia capacidad de amar con una mujer en una cabina de Peep Show.

Para relatar lo anterior, el montaje cuenta con las intensas interpretaciones de Rodrigo Virago, Eduardo Tanús, Norman Delgadillo, Angélica Bauter, Edgar Alonso, Penny Pacheco y Albero San Agustín, que llevan al público a un incómodo pero absorbente momento para cuestionar qué estamos dispuestos a dar por el ser amado. Más detalles al respecto nos los da Castro Santillán en entrevista.

¿Cómo fue su acercamiento al teatro de Sarah Kane y al estilo in-yer-face?



Después de pandemia, un grupo de personas de 25 producción y un equipo de creadoras nos dimos a la tarea de buscar un nuevo texto después de haber hecho Shopping & Fucking de Mark Ravenhill. Les propongo hacer Sarah Kane, pero al momento de estar abordando la obra descubrimos que rebasaba su propio momento histórico (como es el in-yer-face), latitud (Inglaterra), contexto específico temporal (los años 90) y que pulsa con una universalidad fuera de cualquier movimiento. También pesó que es de las obras menos contadas de Sarah a nivel mundial y sería la primera vez que se estrenaría en México de forma profesional.

Se dice que la obra conmocionó a críticos y al público cuando se presentó en Inglaterra. ¿Qué es lo que la hace brutal?



Creo que se está manejando desde este lugar de montajes londinenses, crónicas que dicen que la gente se desmayaba. Yo no sé cómo convivir con esos comentarios. Te voy a decir la verdad: mi obra no va a desmayar a nadie. Cuando me encuentro con un texto como Cleansed, que en sus primeras lecturas podría despertar la provocación, la agresividad, el descaro de la violencia, me seduce lo que no se ha dicho sobre la humanidad, el amor, la esperanza.

Sarah Kane escribe en la oscuridad para abrir la puerta a una luminosidad que resulta terrible de tan bella. Me interesa que el espectador entienda eso. A mis 40 años, después de haber dirigido durante una década, no estoy tan seguro de si quiero escandalizar al espectador. La verdad es que no. De tanto de lo que está sucediendo hoy en el mundo, deberíamos de pensar que no todo está perdido.

Entonces, ¿cuál es el límite de la representación y cómo esperarías que lo tome el público?



Suelo pensar que Sarah me lo dice a través de sus palabras. Si es imaginable, es representable. Pero hay complicaciones, no por un asunto moral sino por el imaginario a disparar en el espectador. Con el símbolo, la metáfora y el paisaje visual cuestionamos cómo representamos los actos violentos y los jugamos desde otras operaciones.

Por eso decidimos no derramar ni una gota de sangre. Sarah es una rockstar de la dramaturgia mundial, entonces habrá gente para la que no cumplamos las expectativas. Me gustaría que el público reaccionara desde su sensibilidad, es una obra para presenciar desde un discurso sobre la empatía.

Sarah y el in-yer-face



Sarah Kane (1971-1999) es conocida por crear obras donde toca temas como el amor, el sexo, las drogas y el dolor. A pesar de contar con una corta producción, su trabajo sentó bases para la corriente in-yer-face, que muestra desnudos y violencia. Kane luchó contra una severa depresión que la llevó a ingresar a un psiquiátrico y, finalmente, al suicidio a sus 28 años. Es a los pacientes y el personal del hospital a quienes dedicó Cleansed.

Dónde: Teatro Milán (Lucerna 64, col. Juárez)

Horario: Mar-Mié: 20:45

Costo: $400 en taquilla