Guía para leer la saga “Shatter”, de Tahereh Mafi, en orden

Esta es una de mis sagas de fantasía favoritas, y así como hice con los libros de Sarah J. Mass, aquí os dejo el orden con el que sería más adecuado leer “Shatter” de Tahereh Mafi.

Dato curioso: la autora ha confesado que escribí cinco manuscritos que nada tenía que ver con este universo para aprender a escribir una novela.

1.Destrózame

La piel de Juliette es mortal. La última vez que tocó a alguien, lo mató. Por eso lleva 264 días encerrada en una celda, sin tocar a nadie. En el exterior, el mundo está devastado: los animales, las plantas y el cielo azul no son más que el cuento de un pasado feliz. Las personas que han sobrevivido sólo tienen una palabra en sus mentes: «guerra». Y Warner, un joven perverso, es quien intenta restablecer el orden en medio del caos… pero ¿cuál será el precio a pagar? En un mundo donde reina el caos y la muerte, Juliette se vuelve una obsesión para aquellos que buscan poder. Porque ella puede convertirse en la amenaza, en el arma más poderosa de todas. Destrózame es el primer tomo de una de las sagas distópicas más exitosas de los últimos tiempos… ¿Estás listo para sumergirte en un futuro aterrador?

1.2.Destrúyeme

Es una novela narrada desde la perspectiva de Warner, el despiadado líder del Sector 45. Aunque Juliette le disparó para escapar, Warner no puede dejar de pensar en ella, y él hará cualquier cosa para recuperarla. Pero cuando llega el Comandante Supremo de El Restablecimiento, tiene planes muy diferentes para Juliette. Planes que Warner no puede permitir.

En español se puede comprar junto con Fractúrame, aunque leerlas juntas no sería lo ideal.

2.Libérame

Tic tac Tic tac Tic tac… Ya casi ha llegado la hora de la guerra. Juliette ha escapado hasta el Punto Omega.Es un lugar para gente como ella –para personas que tienen dones–, y también es el cuartel general de la resistencia rebelde.Por fin es libre de El Restablecimiento, libre de su plan para usarla como arma, y libre para amar a Adam.Pero Juliette nunca se librará de su tacto letal. O de Warner, que quiere a Juliette más de lo que ella jamás imaginó.Perseguida por su pasado y aterrada por su futuro, Juliette sabe que, en el presente, deberá tomar algunas decisiones que pueden cambiarle la vida. Decisiones que quizás impliquen escoger entre su corazón… y la vida de Adam.Nuestros labios se tocan y sé que me voy a romper por las costuras.Me besa como si me hubiese perdido y encontrado y me estuviera escapando y nunca me fuese a soltar. A veces quiero gritar, a veces quiero derrumbarme, quiero morir sabiendo que he conocido cómo era vivir en este beso, en este corazón, en esta suavísima explosión que me hace sentir como si me hubiera bebido un sorbo de sol, como si me hubiera zampado 8, 9 y 10 nubes.

2.1.Fractúrame

Novella ambientada durante, y poco después de los momentos finales de Libérame, Fractúrame contada desde la perspectiva de Adam. Mientras los rebeldes de Omega Point se preparan para luchar contra los soldados del Sector 45, Adam se centró más en la seguridad de Juliette, Kenji y su hermano. El Restablecimiento hará cualquier cosa para aplastar la resistencia … incluyendo matar a todos los que Adam quiere.

Fractúrame prepara el escenario para Ignite Me, la explosiva tercera entrega de la épica serie distópica de Tahereh Mafi.

3.Enciéndeme

Quizá algún día vuelva. Quizá algún día vuelva a ser libre. Nada volverá a ser lo mismo.El destino del Punto Omega es desconocido. Todas las personas por las que Juliette se preocupa quizás estén muertas. La guerra quizás ha terminado incluso antes de empezar.Juliette es la única que se enfrenta al Restablecimiento. Sabe que, si ella sobrevive, el Restablecimiento debe acabar. Pero para derrocarlo y acabar con el hombre que estuvo a punto de matarla, Juliette necesitará la ayuda de una persona en la que jamás pensó que confiaría: Warner. Y mientras trabajan juntos para vencer al enemigo, Juliette descubrirá que todo lo que creía saber sobre Warner, Adam y sobre sus propias habilidades estaba muy lejos de la realidad.

4.Reconstrúyeme

Han pasado dieciséis días desde que Juliette Ferrars asesinó al supremo comandante de América del Norte y se convirtió en la líder del Restablecimiento en el continente. Dieciséis días desde que asesinó al padre de Warner. Juliette pensó que había ganado. Se hizo con el Sector 45 y ahora tiene a Warner a su lado, pero aún es la joven capaz de matar con el simple hecho de tocar a alguien con su piel. Y con tanto poder en sus manos, el mundo mira de cerca cada uno de sus movimientos, esperando a ver qué ocurrirá después. Juliette y Warner arriesgaron todo, pero cuando la tragedia los golpea, ellos deberán enfrentar la oscuridad que existe tanto dentro como fuera de ellos. ¿Podrán controlar el poder que tiene Juliette, o el poder los controlará a ellos?

Los siguientes libros todavía no están disponibles en español, pero os recomendaría seguir a Puck, su editorial en español, en redes sociales.

4.1ShadowMe

El personaje favorito de los fans, Kenji Kishimoto, narra esta apasionante novella ambientada durante los eventos explosivos en Reconstrúyeme.

Juliette todavía se está recuperando de la traición de Warner, y Kenji está tratando de equilibrar su amistad con ella con sus responsabilidades como líder de la resistencia contra el restablecimiento. Las cosas se ponen aún más interesantes cuando aparece una persona inesperada del pasado de Omega Point.

El final de Reconstrúyeme dejó boquiabiertos a los lectores, y esta novella llena de los descaros de Kenji y su gran corazón es la historia perfecta para los fans hasta Defy Me, el impactante quinto libro de la serie Shatter Me.

5.DefyMe

Juliette Ferrars no es quien cree que es.

Nada en su mundo es lo que parecía. Pensó que finalmente había derrotado al Reestablecimiento. Pensó que finalmente había tomado el control de su vida, su poder y su dolor. Pero Juliette acaba de empezar a desentrañar una vida de mentiras, y se encuentra con una opción familiar:

Sé un arma. O sé un guerrero.

Esta vez, no está sola. Más fuerte, más valiente y más resistente que nunca, Juliette luchará por la vida y el amor con sus amigos a su lado, pero primero, tiene que sobrevivir a la guerra que se libra contra su mente:

Tiene que recordar quién era.

5.1.RevealMe

Kenji Kishimoto todavía se tambalea por lo que pasó en Defy Me. Él y todos los demás siguen en el Santuario, tratando de sanar y recuperarse. A medida que las mentiras y las traiciones se acumulan, Juliette siente que su hermana, Emmaline se hace más y más fuerte hasta que… ella se hace cargo.

6.ImagineMe

Juliette Ferrars. Ella Sommers. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira?

Ahora que Ella sabe quién es Juliette y para qué fue creada, las cosas solo se han vuelto más complicadas. Mientras lucha por entender el pasado que la atormenta y mira hacia un futuro más incierto que nunca, las líneas entre el bien y el mal – entre Ella y Juliette – se desdibujan. Y con viejos enemigos que se avecinan, su destino puede no ser su propio control.

Se acerca el día del ajuste de cuentas para el Restablecimiento. Pero, ¿será suya la elección de qué bando luchar?

7.BeliveMe

La quinta novella devastadoramente romántica en el New York Times y USA Today superventas serie Shatter Me, la crónica de los acontecimientos después de Imagine Me, la sexta novela explosiva.

Juliette y Warner lucharon duro para acabar con el Reestablecimiento de una vez por todas. La vida posterior no es fácil, ya que ellos y sus amigos en el Santuario trabajan con sus limitados recursos para estabilizar el mundo.

Warner tiene la vista puesta en algo más que la política. Desde que le propuso matrimonio a Juliette hace dos semanas, ha estado ansioso por casarse con ella, la persona que ama más que nada y ha soportado tanto para estar con ella. Pero con tanto caos a su alrededor, ha sido casi imposible para ellos tener una boda. E incluso Juliette ha estado distraída por todo lo que necesitan hacer.

Por fin, el futuro de Warner y Juliette juntos está al alcance, pero el mundo sigue intentando separarlos. ¿Podrán finalmente estar felices, oficialmente, juntos?

