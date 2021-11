DECIDIDAS: Voces por la eliminación de la violencia contra la mujer

Decididas reúne en su primer summit regional a líderes de opinión que buscarán plantear los retos y posibles soluciones de este problema en Iberoamérica.



De acuerdo con el proyecto fundado por Olga Segura y Bárbara Arredondo, América Latina tiene las tasas más altas de violencia de género en el mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala en el documento “Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19 requiere financiamiento, respuesta, prevención y recopilación de datos” que todas las mujeres y las niñas están en riesgo de sufrir algún tipo de violencia por razón de género en algún momento de sus vidas, tanto en el ámbito doméstico como en espacios públicos, el mercado laboral, en su participación política y comunitaria, la calle, el transporte, los espacios educativos y el internet.

En entrevista, Romina Sacre, quien está al frente de los proyectos digitales sensiblesychingonas.com y DOGLOVE, nos cuenta qué la llevó a ser parte de Decididas y la importancia de visibilizar la violencia contra las mujeres.

1. ¿Qué te llevó a ser parte de este proyecto?

Fui de las primeras en ser parte de DECIDIDAS porque es importante visibiizar cuáles son esas conversaciones importantes que debemos de tener no solo las mujeres sino todes. Las mujeres somos el 51% de la población en México y aún así las diferencias de género son abismales.

Aunque hay muchas tragedias pasando, también me emociona ser parte de una generación de mujeres que estamos cambiando la situación en conjunto.

2. ¿Por qué es importante visibilizar la violencia contra las mujeres?

Hace poco vi un video donde hablaban la importancia de mencionar a los hombres en esta narrativa porque lo que no se dice, no existe. Por qué no cambiamos el matan a 11 mujeres al día por 11 hombres cometen feminicidios al día en México. Al no nombrar a los responsables de la violencia es quitarles responsabilidad. Debemos empezar a verlo desde esa perspectiva. ¿Qué está pasando con estos hombres para que cometan esta violencia? ¿Por qué no se está atendiendo la salud mental de estos hombres? ¿Qué pasa con la educación hacia los hombres?

7. ¿Crees que ha habido un cambio importante en México en los últimos años para combatir la violencia contra las mujeres?

Ha habido más visibilización, sí, pero cambios positivos, no. Creo que estamos peor que hace unos años y esto tiene que ver con la normalización de los machismos, la desigualdad social, los problemas económicos en este país y a nivel global, y algo que pocas personas toman en cuenta, la importancia de la salud mental. Cuando vemos el porqué los hombres cargan con tanta violencia, tiene que ver con el entorno y con el patriarcado que les ha hecho creer que todo les pertenece.

Es una realidad triste, desgarradora pero sé que el movimiento feminista va a hacer estos cambios, y qué orgullo ser parte de esto.