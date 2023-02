Descubre la “Metamorfosis” de Okuda San Miguel

Si algo distingue a Okuda San Miguel son los colores y las figuras geométricas. Eso se puede apreciar en muestras anteriores de su trabajo, como esculturas monumentales o las intervenciones a edificios que ha realizado en más de 80 ciudades en todo el mundo.

También, eso mismo ha hecho que el artista español sea catalogado dentro del surrealismo pop y arte urbano. Pero Okuda San Miguel afirma que, aunque desde 2008 o 2009 empezó a definir su estilo, él no se considera estático.

“Creo que, como decía Max Ernst, ‘cuando se acaba la búsqueda, se acaba el artista’. Entonces siempre sigo buscando y buscando… De 2008 hasta aquí ha evolucionado muchísimo mi trabajo y en el punto en el que estoy ahora estoy supercontento”, dice en entrevista.

Y justo en ese punto se encuentra “Metamorfosis”, una exhibición inmersiva en el Frontón México cuya experiencia inicia desde la entrada debido a los patrones multicolor que adornan la fachada.

Mientras en otras exhibiciones como “Inside Banksy” te presentan piezas para admirar, en la muestra de Okuda San Miguel en la Ciudad de México te sorprenderás conociendo lo que él llama “el mundo de sus sueños”.

Entrevista con Okuda San Miguel

¿Cómo esta exposición representa una metamorfosis para ti?

OKSM: Para mí es una metamorfosis porque, aparte del planteamiento y el concepto, es la primera vez que hago solo una expo de esculturas y de tantas texturas o materiales distintos. Normalmente trabajo la fibra y el metal, pero esta es la primera vez porque se han juntado ideas que tenía hace años que no había podido hacer por temas de precio, porque no encajaba en otras expos y, en cambio, aquí han encajado todas. Es decir, es como una transformación de unas ideas que tenía de hace tiempo, actualizadas y hasta llegar a este tipo de cosas, por ejemplo, la pieza de la Mujer jaula (foto en la nota).

¿Cuáles de las piezas que presentas son nuevas?

OKSM: Son todas nuevas y únicas, hechas todas en México por artesanos mexicanos junto con mi estudio Factory of Dreams, de Madrid. La primera idea, el primer boceto, sí que ha podido surgir hace mucho, pero todas las piezas son nuevas, las hemos sacado “ayer” tal cual.

¿Cuánto tiempo te llevó elaborar todo lo que el público va a ver?

OKSM: Pues entre pensar ideas y concebir las obras, producirlas aquí en México con parte de mi equipo y cuatro equipos mexicanos, habrán sido unos cuatro o cinco meses.

Algunas personas consideran a las exposiciones inmersivas como mero espectáculo, pero al mismo tiempo estamos viendo que llaman mucho la atención. Entonces, ¿cómo esto estaría ayudando a potenciar tu obra?

OKSM: Yo tampoco soy muy partidario de las expos inmersivas. El público es un poco reacio, yo también. De hecho, no he visto ninguna inmersiva que me haya impactado y tampoco he visto muchas. Tampoco definiría ésta (“Metamorfosis”) como una expo puramente inmersiva porque no es así, es puramente de escultura, en la cual sí que hay algunas piezas interactivas, pero no directamente. Lo que invito al público es a meterse directamente en mi mundo. Es un paso más al planteamiento de obras que llevo haciendo los últimos años.

¿Qué encontrarás en “Metamorfosis”?

“Metamorfosis” se encuentra distribuida en dos salas para dar cabida a más de 10 piezas de gran magnitud. Luces, atmósferas sonoras y video mapping absorben los sentidos de los visitantes, mientras temas como la naturaleza, el ser humano y el sentido de la vida permean las creaciones.

Dos de las obras que más llaman la atención son Skull House, un cráneo de 10 por 6 metros en cuyo interior se esconde una casa “habitable”, y un caleidoscopio que había generado para una muestra en China y representa un viaje a través de su obra desde sus piezas en las calles en los años 90 hasta la actualidad.

“Metamorfosis es una palabra que está en mi trabajo de siempre… ha sido el nombre perfecto porque, al final, todas las piezas son como una especie de ida y vuelta entre el mundo virtual, el real, el espiritual y el mundo de los sueños”. Okuda San Miguel, artista español

Por cierto, si te has quedado pensando en la vista exterior del Frontón México, debes saber que cuenta con una cobertura especial para no dañar al inmueble art déco y antes se obtuvo un permiso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para pintar sobre él.

Puedes visitar Okuda San Miguel: “Metamorfosis” hasta el 11 de marzo de 2023 en Avenida de la República 17, co. Tabacalera, de miércoles a domingo entre las 11:00 y 20:00 horas. El costo de entrada es de 250 pesos; los boletos están disponibles en taquilla o en Fronticket.