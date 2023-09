Trigal: otra forma de hablar de la sexualidad femenina

La actriz Úrsula Pruneda encuentra en esta historia una mirada más generosa y cruda del despertar sexual, pero también del deseo en la adultez

La edición 65 de los Premios Ariel tiene entre sus nominadas ficciones que abordan desde realidades de distintas mujeres. Por ejemplo, podemos encontrar a Huesera de Michelle Garza Cervera, que muestra el terror detrás de la maternidad; La civil de Teodora Mihai, que sigue a una madre en la búsqueda de su hija desaparecida; La caída de Lucía Puenzo, que aborda el abuso sexual en el deporte; y Trigal de Anabel Caso, que habla del despertar sexual femenino.

Hablando de Trigal, presenta a dos adolescentes enamoradas de un hombre. Su deseo de ambas se alimenta de la curiosidad por el cuerpo masculino y de sus propias sensaciones, llevándolas a atravesar un terreno irregular y hasta peligroso para ellas. Frente a esta exploración se encuentra una contraparte en las mujeres adultas de la historia, una de ellas interpretada por Úrsula Pruneda, con quien tuvimos la oportunidad de platicar sobre su papel y su nominación a Mejor coactuación femenina en la premiación.

¿Qué significa para ti esta nominación al Ariel?

El reconocimiento de mi comunidad a mi trabajo, eso es invaluable porque sin esta no soy nadie. La comunidad cinematográfica ha sido muy generosa, me siento muy agradecida.

¿Qué te motivó a tomar el rol de Susana en Trigal?

Me invitó la directora por el 2015 y me enamoré del guión. Me pareció que estaba hecho de manera muy interesante porque la película es muy fiel al escrito en general. Me gustaron los personajes, la relación de Susana con sus hijas, los encuentros y desencuentros con el marido, cómo se relaciona ella con su entorno; además de cómo es llevado el tema del despertar sexual adolescente, me pareció dulce, generoso, crudo y doloroso.

¿Por qué es importante mirar el despertar sexual desde una perspectiva menos romantizada?

El cine es ese espejo de la realidad que vivimos. Estamos demasiado acostumbradas a hablar del despertar sexual adolescente femenino desde una realidad que no siempre es la nuestra, pero me parece importante que demos testimonio y fe para otras mujeres que ven la película de que no están solas.

Por un lado, vemos a estas adolescentes que están descubriendo la sexualidad y, por el otro, a las adultas que ocultan su deseo. Al final, ellas también viven un prejuicio, no se permiten explorar abiertamente.

Pero tampoco las jóvenes tuvieron el permiso de explorar, porque no se habla de lo que pasa con su sexualidad. Ellas se enfrentan y no hay nadie con quien hablar del tema, entonces se avientan a descubrirla con estos hombres. Por otro lado, me hace pensar en la secuencia de la cama de mi personaje con Gerardo (Trejoluna), donde ella está dispuesta a más y su marido la ignora. Es algo de lo que no se habla.

¿Qué otros temas que viven las mujeres faltarían explorarse más en el cine?

Yo me siento huérfana todavía de asuntos como la amistad entre mujer y hombre, hablar de la amistad entre mujeres de diferentes edades. Me gustaría ver películas de mujeres profesionistas, no profesionistas, cómo es presentarse al mundo laboral. Si te fijas, en esta emisión (de los Ariel), en la pasada y tal vez en la que viene, el asunto de la desaparición forzada y de las madres buscadoras sobresale y no lo podemos ignorar, vamos a seguir hablando de él las veces que sea necesario; pero no es lo único que está sucediendo… No se lo imaginan pero ahorita las personas que más trafican con armas y probablemente con drogas en corto son las amas de casa, es decir, este tipo de temas sólo los hablamos centrados en los hombres y no, hay todo un universo paralelo femenino que estaría padre también explorar.

Entrega histórica

Por primera vez, los Premios Ariel abandonan la Ciudad de México y llegan a Guadalajara. La ceremonia se realizará este sábado en el Teatro Degollado, arrancando desde las 19:30 horas y con transmisión por Canal 22.

Además, la categoría de Mejor dirección es dominada por mujeres con Natalia Beristáin (Ruido), Michelle Garza Cervera (Huesera), Alejandra Márquez Abella (El norte sobre el vacío) y Lucía Puenzo (La caída) como candidatas al galardón, junto con Alejandro González Iñárritu (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades).

Huesera no sólo destaca por pertenecer al género de terror, sino porque la ópera prima obtuvo el mayor número de nominaciones: 17. Por su parte, Trigal aspira a Mejor ópera prima, Revelación actoral (para Emilia Berjón) y Coactuación femenina (para Pruneda o Nicolasa Ortíz Monasterio).

Fotografía: westoomuch