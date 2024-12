Una voz que sueña

Tuvimos una charla sobre el método, la pasión y los sueños de un cantante chilango que eleva su talento y su carrera musical a otro nivel

Desde una edad temprana, Brandon Lobar ha cautivado al público con su talento musical y carisma. Hoy, tras años de trayectoria, se consolida como una de las voces más destacadas del pop mexa con una técnica vocal única patentada por el coach de Michael Jackson, utilizada también por artistas como Bruno Mars y Justin Bieber.

A días del lanzamiento de “Si lo puedes soñar”, su nuevo single (con videoclip en puerta), Brandon nos comparte las anécdotas detrás de su voz, el proceso creativo y lo que podemos esperar de esta etapa en su carrera.

Comenzaste tu carrera muy joven. ¿Cómo ha evolucionado tu perspectiva de la música con los años?

Las redes sociales y el internet cambiaron por completo la manera de consumir y hacer música. La ventaja más grande es que permite que artistas independientes podamos existir, mostrar nuestro proyecto sin necesidad de una disquera o televisora.

Las tendencias y cómo se mueve la industria cambia muy rápido, así que hay que saber adaptarse, sin que eso signifique perder tu esencia y autenticidad.

Estás certificado en una técnica vocal patentada por el coach de Michael Jackson. ¿Qué aprendiste durante el proceso?

La técnica Speech Level Singing, como su nombre sugiere, busca que cantes con la comodidad con la que se habla. Aprendí muchísimo en el proceso junto a un vocal coach fabuloso que además es cantante de ópera.

La técnica me permitió desarrollarme no sólo en cómo me escucho al cantar, sino que también me ayudó a quitar vicios que me provocaban una fatiga incómoda.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir con “Si lo puedes soñar”, tu nuevo single?

Estoy convencido del poder de los sueños, de cómo mueven al mundo, de cómo nos llevan a lugares y situaciones extraordinarias. El camino de todo soñador está lleno de momentos complicados, de dudas, y sobre todo, de resiliencia ante adversidades.

Este single busca ser un himno para todo soñador, ya sea que esté en proceso de alcanzarlo o que ya lo haya logrado. Si bien hay sueños más mediáticos que otros, todos tenemos uno, así que la historia que quiero contar es la de cualquier soñador que esté en proceso y necesite un mensaje de esperanza, o que lo haya logrado y nos motive con su ejemplo, porque si se puede soñar, se puede lograr.

Cuéntanos sobre tu proceso creativo

Todos los temas que he lanzado han sido de mi autoría; sin embargo, este tema es una composición del maestro Iván Morgado al que le estoy dando voz. Si bien, no es una composición mía, llevo mucho tiempo identificándome y transmitiendo su mensaje.

La historia detrás de este tema fue justamente en mis inicios, siendo ese niño que soñaba con cantar, y el maestro Morgado me compartió esta obra para interpretarla. Ese niño no sabía que esa letra sería un himno y descripción perfectas para su camino de vida, pero sin duda, su mensaje me ha acompañado siempre; por eso me siento honrado de poder dar voz a este tema y compartirlo al mundo, estoy totalmente convencido de su mensaje.

La técnica vocal en cada artista

“La técnica busca que tengas herramientas para explotar tu voz y tu sonido; sin embargo, el alma de cada cantante se escucha en su ‘color’ y su interpretación. La principal similitud [con los demás cantantes] creo yo, sobre todo en pop, es la manera brillante en que resuena una voz mixeada, es decir, el balance entre los resonadores de pecho y cabeza”, puntualiza el cantante.