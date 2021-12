5 razones para dar una tarjeta de regalo esta temporada

A veces es complicado conseguir el regalo perfecto para una persona especial, es por eso que las tarjetas de regalo pueden ser una opción estupenda para sacarte de ese apuro y con Kueski Pay será mucho más sencillo encontrar las tiendas que ofrecen estas tarjetas.

NO TE ARRIESGUES

Si no conoces bien los gustos de la persona, o es el típico que todo tiene o nada le gusta, regálale un tarjeta de regalo para que pueda elegir lo que más le guste o algo que de verdad tenga ganas. ¡Es la mejor forma de no fallar!

CONSIGUE EL REGALO PERFECTO

Ya no te dirán que no le quedó, no le gustó o ya lo tenía. Con una tarjeta de regalo, la persona podrá comprar algo completamente a su gusto y estilo. Tu única preocupación será elegir de qué tienda y por qué monto comprarás la tarjeta de regalo.

ELIGE ENTRE MÁS DE 1,000 TIENDAS

Compra tu tarjeta de regalo con Kueski Pay y elige entre sus más de 1,000 comercios afiliados. Hay para todos los gustos y presupuestos, nuestros favoritos son Bellisima, Mía Valentina, Highstreet, Nuestro Secreto o Naútica que tienen tarjetas de regalo desde $250 y hasta $5,000 pesos

HAZ QUE TU DINERO RINDA

¿Por qué limitarse a una sola cosa? Una gran ventaja de las tarjetas de regalo, es que tu defines el monto. A partir de ahí, quien reciba la tarjeta podrá escoger algo que se adapte a ese presupuesto o bien, si quiere algo más caro, poner la diferenencia y comprar algo que le encante.

¡COMPRA SIN PRISAS!

Olvídate de que el regalo no llegue a tiempo o que las tiendas estén llenas. Con una tarjeta de regalo, esa persona podrá ir por su regalo cuando quiera y con tranquilidad. Solo recuerden revisar la vigencia de cada tarjeta.