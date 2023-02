Celebra el amor y la amistad con estas propuestas teatrales

¿Sin planes para este día? Hoy te contamos sobre las puestas en escena ideales para la ocasión y que podrás encontrar en distintos recintos culturales de la Ciudad de México. ¡Aquí los detalles! (Foto: Enrique Gorostieta)

Durante este mes, el Nuevo Teatro Versalles tendrá en su cartelera una obra que cuenta la historia de una pareja que derrocha amor puro. Wenses y Lala es un texto creado por Adrián Vázquez que contiene una biografía doble compartida en primera persona por los protagonistas, quienes por azar del destino se conocieron siendo infantes y después crecieron e hicieron su vida en algún lugar perdido del norte de México.

Desde una banca de madera rústica, ambos se dirigen al público para contar sus anécdotas desde la muerte; hacen un viaje al pasado para hablar de su niñez, de su adolescencia, etapa adulta y vejez. Y aunque pareciera que solo se trata de contar una relación amorosa, la verdadera intención está en expresar los detalles que siempre los rodearon.

“Creo que tiene que ver con una cuestión shakespeariana. La admiración que tengo por su literatura me hace entender que lo importante de la dramaturgia, más allá de los hechos, es la manera en cómo se narra. Ustedes van a ver la historia de una pareja que se conoce hasta la muerte, pero eso no es lo importante, lo importante está en los detalles, en las cosas que ellos ven, que habitan, con las que conviven”, menciona Vázquez en entrevista para este medio, quien también es actor principal junto con Teté Espinoza.

De acuerdo con el director, la inspiración de esta obra tiene que ver con el relato de amor de sus padres: “son personas que estuvieron juntas por 30 años, se conocieron en la adolescencia y muchas de las cosas que ocurren en la obra —digo, al final se va a la ficción— tienen que ver con ellos”.

Cuando se le pregunta sobre las llamadas “relaciones desechables”, prefiere no hacer énfasis, porque considera que cada quien es libre de relacionarse como quiera. “Si para el ser humano resulta feliz establecer relaciones rápidas y fugaces, enhorabuena; y si a alguien le gusta mantener relaciones perpetuas y monógamas, también. Hace veintitantos años descubrí como artista que el tema no es la felicidad, es la búsqueda de la felicidad y el amor. Y mientras me toque convivir con seres generosos, amorosos y entregados, como es la compañía que dirijo, Los Tristes Tigres, creo que por ahí va el sentido de la humanidad. Es lo que nos corresponde como seres humanos: intentar ser felices y sino, estar en la búsqueda de eso”.

Dónde: Nuevo Teatro Versalles (Versalles 27, col. Juárez)

Fecha: 14, 21 y 28 de febrero

Entrada: 550 pesos en boletos.ticketpoint.mx

Más obras para este día

Amor… 25 años después

Cuenta una leyenda que las personas predestina das a conocerse se encuentran unidas por un hilo rojo atado al dedo meñique; este puede enredarse, estirarse, pero jamás romperse, debido a que están destinadas a ser almas gemelas. Mariana cree firmemente en esto y por ello buscará que su hermano Andrés tenga un reencuentro 25 años después con Regina, el gran amor de su vida des de la infancia. Sin embargo, alguien podría arruinarlo todo y cambiar el giro de la historia.

Dónde: Foro Shakespeare (Zamora 7, col. Condesa)

Fechas: 15 y 22 de febrero

Entrada: 250 pesos en boletos.shakespeareycia.com

Dos Más Dos

Dos parejas de amigos, Adrián y Julieta, Tomás y Silvia, manejan una charla en donde dejan volar sus fantasías más íntimas, sin juzgarse por ello. Un dúo aparentemente liberador en busca de que el otro, convencional a su modo, conecte de una manera diferente. Lo socialmente aceptado frente a los deseos ocultos. Esta comedia está bajo la dirección de Alonso Íñiguez, mientras que el elenco está conformado por Mauricio Islas, Sabine Moussier, Plutarco Haza, Gicela Sehedi, Wdeth Gabriel, Ricardo Hernández y Alejandro Ávila.

Dónde: Teatro Royal Pedregal (Periférico Sur 4363, col. Jardines de la Montaña)

Fechas: 14 al 19 de febrero

Entrada: 550 a 1,100 pesos en ticketmaster.com.mx

Como quieras… ¡Perro ámame!

Samantha tiene 40 años, es divorciada y no está conforme en cómo la ha tratado el amor, por lo que escribe un libro en el que compara a los hombres con perros. Por otro lado está Max, el galán arquitecto que ha sido engañado por sus últimas novias. Una noche ambos coinciden en un restaurante donde los han dejado plantados sus respectivas citas. Él se da cuenta de la presencia de ella, y al concluir que a los dos les hicieron lo mismo, la invita a cenar para desahogarse. ¿Será que, como en todo cuento de hadas, la princesa besa al perro al final?

Dónde: Teatro Renacimiento (Velázquez de León 31, col. San Rafael)

Fechas: 14 al 19 y 23 al 26 de febrero

Entrada: 605 pesos en ticketmaster.com.mx