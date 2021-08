Diez Planetas, un libro de otro mundo

Por Fernando Hernández Urías

Editado a finales de 2019, Diez planetas es el libro de cuentos más reciente de Yuri Herrera, quien regresa a la ficción tras la publicación de El incendio de la mina El Bordo.

Escrito en su mayoría a la par de este trabajo de no ficción (“Entera” es la única historia que fue escrita antes, para una revista que el propio Herrera fundó hace algunos años, llamada el perro) y compuesto por 21 relatos breves, se trata de mucho más que una decena de astros flotando a la deriva y más bien parece todo un universo en expansión.

Quizás, si se revisa la bibliografía de Herrera, podría resultar un poco extraño imaginar al autor de Los trabajos del reino escribiendo historias de ciencia ficción, pero se trata de un género muy importante para él y que siempre ha estado presente en su vida.

Y a pesar de que el volumen tiene tan solo 129 páginas y la mayoría de los relatos no tiene más de cinco páginas, cada una de las historias incluidas en Diez planetas no carece de profundidad, al grado de que quien se anime a internarse en el libro, puede dialogar con los personajes y con sus ideas. Esto, quizás, tiene un poco que ver con la idea de Yuri Herrera de que la literatura no tiene un solo objetivo, ya que nos “ofrece distintas maneras de reconstruir nuestra subjetividad que nos pueden servir para reflexionar sobre nuestro mundo”.

Diez planetas, Yuri Herrera, Periférica, Cáceres, 129 páginas