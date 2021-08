Nueva Zelanda, tierra de paisajes perfectos

La mezcla de culturas, combinada con paisajes geológicamente fascinantes y una flora y fauna única, hacen de Nueva Zelanda un país digno de explorar

Situado al este de Australia, este archipiélago está formado por dos islas principales de gran tamaño junto a muchas otras más pequeñas. Por ello, Nueva Zelanda representa un interesante destino turístico debido a su oferta cultural y belleza escénica, la cual está conformada por imponentes montañas, glaciares, rápidos, diversos lagos de aguas cristalinas e impresionantes géiseres.

Para que no te quedes con ganas de conocer estas tierras, estos son algunos sitios que puedes explorar de forma virtual desde la comodidad de tu casa.

Tongariro National Park

Es considerado parque nacional desde 1887. Las montañas situadas en el corazón de este lugar, localizado en medio de la Isla Norte, tienen un significado tanto cultural como religioso para el pueblo maorí, una etnia polinésica que llegó a las islas de Nueva Zelanda entre los siglos IX y XIV, según informes. Por ello, para 1993, la UNESCO reconoció al Tongariro National Park como Patrimonio de la Humanidad. Este lugar cuenta con 80,000 hectáreas, es de zona templada y está rodeado por tres increíbles volcanes que son: Tongariro, Ngauruhoe y Ruapehu; estos últimos dos actualmente están activos. Lo mejor es que se pueden realizar diferentes actividades, como senderismo y esquí.

Ingresa a este link para iniciar el tour virtual: bit.ly/3rqfsHT

Auckland Art Gallery Toi o Tamaki

Esta galería de arte de cuatro niveles abrió sus puertas el 17 de febrero de 1888 en la ciudad de Auckland (Isla Norte), convirtiéndola en la más antigua de Nueva Zelanda. Sus colecciones están compuestas por casi 17,000 obras e incluyen importantes fondos de arte histórico, moderno y contemporáneo de dicho país; junto con obras de artistas maoríes y del Pacífico, también presenta importantes colecciones internacionales de pintura, escultura y grabado. Cabe señalar que alberga con frecuencia muestras internacionales itinerantes; por ejemplo, “Slow Wonder”, de Bill Culbert, estará disponible hasta el 21 de noviembre. Si bien el desarrollo de la colección ha sido apoyado a través del financiamiento público, su valor se extiende de manera múltiple a través de donaciones y legados, el patrocinio de membresía y grupos afiliados. La obra de arte más antigua que tienen es una figura de piedra arenisca de las paredes de un templo hindú, ubicado al norte de la India.

Ingresa a este link para iniciar el tour virtual: bit.ly/36Lt6fs

Larnach Castle

Este castillo se encuentra ubicado en la ciudad de Dunedin (Isla Sur) y fue construido en 1871 para ser residencia de William Larnach, un banquero mercantil y político. La construcción estuvo a cargo del arquitecto neozelandés Robert Lawson, quien era también responsable de otros lujosos edificios de la ciudad; la mansión tenía 43 habitaciones, un salón de baile y requería de decenas de empleados. De acuerdo con diversas fuentes, el señor Larnach no pudo disfrutar plenamente de su recinto, ya que una serie de desgracias personales y financieras lo llevaron al suicidio en octubre de 1898. Tras muchos años de abandono, el castillo fue comprado por Barry y Margaret Barker en 1967, por lo que se ha vuelto un gran atractivo turístico.

Ingresa a este link para iniciar el tour virtual: bit.ly/3BhgRoO

Hobbiton

The Lord of the Rings es una de las sagas más famosas y apreciadas por los amantes del cine, al igual que las películas que se desencadenaron de ella, como The Hobbit. Para sus admiradores, Nueva Zelanda es uno de los lugares ideales ya que allí se encuentra el famoso Hobbiton. La Comarca, idéntica a la de las películas, está situada en la pequeña ciudad de Matamata (Isla Norte). La decoración incluye 44 agujeros hobbit, la explanada donde se celebró la fiesta de cumpleaños de Bilbo, el puente de doble arco junto al molino y la posada The Green Dragon, donde hoy por hoy se ofrecen banquetes a los turistas.

Ingresa a estos links para iniciar el tour virtual: bit.ly/3zmbyT8 y bit.ly/3hSO3LR

Auckland War Memorial Museum

El también conocido como Auckland War Memorial Museum Tamaki Paenga Hira se encuentra en la ciudad de Auckland (Isla Norte). Desde 1852, este recinto ha acumulado una colección enciclopédica mundial que ahora comprende unos tres millones de objetos, los cuales ayudan a interpretar la historia de dicho país. El museo es, además, un monumento a los caídos en la guerra de Auckland y alberga una de las mejores bibliotecas de investigación del patrimonio de Nueva Zelanda. Tiene también una colección de tesoros maoríes y una de ciencias naturales que incluye importantes especímenes botánicos, marinos y vertebrados terrestres.

Ingresa a este link para iniciar el tour virtual: bit.ly/3zxfGAb