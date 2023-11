Confirman secuestro de 3 periodistas en Taxco, Guerrero

También fue secuestrada la esposa y el hijo de uno de ellos. Organizaciones de derechos humanos, medios informativos nacionales y familiares de las víctimas pidieron a las autoridades “coordinarse de manera urgente y expedita para encontrar a estos periodistas con vida”

La organización de derechos humanos Article 19, la agencia de noticias CIMAC, y una familiar confirmaron la privación de la libertad de tres periodistas en Taxco, Guerrero, así como de dos familiares de uno de ellos, a manos de personas armadas sin identificar.

Se trata de Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica, y Vespertino de Chilpancingo, el pasado 19 de noviembre; así como de Silvia Nayssa Arce Avilés, y Alberto Sánchez Juárez, quienes lideran el medio digital RedSiete, el 22 de noviembre.

“Las organizaciones instan a las autoridades federales y estatales a coordinarse de manera urgente y expedita para encontrar a estos periodistas con vida”, señalaron en un comunicado difundido este jueves.

La hermana de Silvia Nayssa Arce Avilés, la escritora y activista mexicana Julissa Arce, quien radica en Estados Unidos, publicó un video en redes sociales en el que confirma que su hermana y su esposo, Alberto Sánchez, fueron secuestrados.

La escritora detalló que sus sobrinos, de 13, cinco y tres años, fueron abandonados en la calle después del secuestro de sus padres.

“Esto no es político para mí. Yo sólo quiero a mi hermana de vuelta, sólo quiero a mi cuñado de vuelta… He leído sobre periodistas desaparecidos, ni en un millón de años me habría imaginado que algunos de esos periodistas serían mi hermana y mi cuñado”, dijo.

Mientras que la fiscalía de Guerrero emitió esta tarde las fichas de búsqueda del periodista Marco Antonio Toledo, su esposa, Guadalupe Denova Flores, y su hijo Alberto Toledo Denova, desaparecidos desde el 19 de diciembre pasado.

Recopilan testimonios

La organización Article 19 dio a conocer que recopiló testimonios de primera mano que señalan que la madrugada del 19 de noviembre un grupo de al menos cinco personas armadas ingresaron al domicilio de Marco Antonio, quien se encontraba con su familia.

“Tras un ingreso forzado, el comando armado privó de la libertad a Marco Antonio Toledo, a su esposa, Guadalupe Denova y a su hijo, Alberto Toledo. El grupo armado revisó el domicilio del periodista, destruyeron el módem de la vivienda y sustrajeron tanto los celulares de las víctimas como dos equipos de cómputo”.

Toledo se dedica a la cobertura de temas políticos y de seguridad local y estatal; de acuerdo con el comunicado emitido por CIMAC y Article 19, recientemente publicó una nota en la que denunció la aprobación por parte del gobierno municipal de un presupuesto otorgado para una obra en Taxco.

En el caso de Silvia Nayssa Arce y Alberto Sánchez, los testimonios recabados apuntan a que en la noche del 22 de noviembre un grupo armado de sujetos desconocidos los interceptaron y privaron de su libertad cerca de Plaza Taxco, en la Colonia Centro; sitio donde se encuentran sus oficinas.

“Según la información recabada por la organización, en RedSiete ambos periodistas emiten principalmente notas locales sobre los municipios aledaños de Taxco y del estado de Guerrero. Sus coberturas más recientes son sobre los procesos de reconstrucción en el estado tras el huracán Otis”.

De acuerdo con Article 19, se cuentan 425 agresiones desde el año 2009 a 2023 y Guerrero se mantiene como la quinta entidad federativa con más ataques contra periodistas y medios de comunicación.

“El estado es también el segundo más letal contra la prensa, pues se tienen contabilizados 17 periodistas asesinados, siendo el último caso de Nelson Matus Peña. Así como tres periodistas desaparecidos, con el caso de Alan García siendo el último caso documentado”.