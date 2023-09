.

EL MOVIMIENTO POR NUESTROS DESAPARECIDOS EN MÉXICO CUENTA MÁS DE 110 MIL 950 DESAPARECIDOS EN EL PAÍS, CUYAS FAMILIAS CAMBIAN EL RUMBO DE SUS VIDAS PARA HACERSE DE LAS HERRAMIENTAS PARA ENCONTRARLES

.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO

.

Delia Quiroa Flores recibía clientas para arreglar sus manos y uñas al tiempo que hacía la tarea para convertirse en ingeniera mecatrónica, una vida ocupada que en 2014 se removió ante la desaparición de su hermano. Tuvo que huir de su natal Tamaulipas y cambió de carrera a derecho para entender mejor los caminos jurídicos que recorrería para encontrar a Roberto; de sus sueños, poco queda. El dolor la llevó a fundar el colectivo Madres Buscadoras 10 de Marzo, con el que ayuda a más familias que también buscan a un ser querido.

.

“Yo tenía planes y cuando pasó lo de mi hermano nos salimos con una mano atrás y otra adelante. A un abogado le di los últimos 100 mil pesos que tenía y no hizo nada. Después encontré dónde vivir y cómo ganarme la vida, pero yendo a las fiscalías noté que me veían la cara de tonta porque no sabía leyes ni procesos legales, por eso estudié derecho, luego conocí a más personas que buscaban a sus familiares y así se hizo el colectivo más grande. Les decimos qué hacer cuando recién se da la desaparición, porque yo perdí casi cinco años dando tumbos hasta saber cómo hacer los procesos jurídicos”, comparte.

.

LA VIDA SE TRANSFORMA

.

De acuerdo al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, hay más de 110 mil 950 personas que continúan desaparecidas en el país. Según sus números, cada día se deja de saber sobre el paradero de 25 personas en territorio nacional. Como Delia, muchas madres, padres, hermanos e hijos han visto cómo se trastorna su vida, sus sueños y su paz, por saber qué pasó con el ser querido que no regresa a casa. El abogado Jorge Verástegui, defensor de los derechos humanos de personas desaparecidas, tiene a un hermano y un sobrino desaparecidos desde 2009; en casi 15 años de búsquedas, lamenta la ineficiencia del Estado.

.

“Con la desaparición de mi hermano Antonio y su hijo Jesús empieza este proceso tan desconcertante: con autoridades poco profesionales y poco empáticas, sumado a la corrupción y colusión de funcionarios; eso nos hizo actuar, asumir una responsabilidad del Estado. No somos el Estado, no tenemos su infraestructura, marcos legales ni sus facultades, nos vamos capacitando, pero hay situaciones muy técnicas y legalistas para las que muchas familias no están preparadas… y no tienen por qué estarlo, porque el Estado debería proveer todas sus herramientas en encontrar a un desaparecido”, explica Verástegui Gómez.

.

PIDEN EMPATÍA

.

Cada día más familias en busca de un ser querido se unen y organizan. Ahora hay grupos especializados en reformar leyes, hacer política pública, investigación, exhumación y hasta colecta de recursos para revisar fosas clandestinas. “No tienes vida propia. Mi pareja me dejó porque no le ponía atención para buscar a mi hermano. Mis hijos se enojan porque me voy a buscarlo; siempre hay ese resentimiento al buscar a tu familiar, pero ni modo, nos repartimos entre familia, trabajo, hijos, escuela de tus hijos, estudiar para exigir a las autoridades lo que es derecho por ley y tratamos de financiarnos…es mucho trabajo”, señala Delia Quiroa.

.

Por su parte, Jorge Verástegui pide a la sociedad más empatía. ”Todos creemos que no nos va a pasar. Justificamos las desapariciones y pensamos en no saber del tema, seguir adelante, pero si nos unimos podríamos pensar en que cualquiera de nosotros, cualquier miembro de la familia podría salir a la calle sin temor, sin riesgos, sin restricción, estar en paz y sentirse libre. Eso permitiría a las personas ver la dimensión de empatizar con nuestras causas”.

.

LA LOGÍSTICA

.

De acuerdo con Verástegui, la logística “depende de la zona de búsqueda, con cuantas personas se hará, en cuántos puntos de cuántos municipios, cuántos días durará. Se definen gastos de hospedaje, alimentación, traslados porque no es lo mismo alguien que viaja desde Baja California a Veracruz y eso se suma a pagar peritos y testeos de identificación. Algo significativo es que se construye un tejido social comunitario lo que permite que la sociedad lo asuma como propio y responda con solidaridad”.

.

80 BRIGADAS AL AÑO

.

Madres Buscadoras 10 de marzo organiza de 60 a 80 brigadas cada año para investigar los paraderos de sus seres queridos. Con llamadas anónimas y puntos identificados con fosas, planifican su presupuestos. “El gobierno no quiere hacer su parte. Hemos pedido por años una base única de datos forenses, pero no quieren, por las reparaciones del daño porque si un cuerpo tenía 10 años en una fosa común, el responsable es el gobierno y si los familiares demandan, que es un derecho por ley, se deben dar 1.5 millones de pesos por desaparecido y en el país tenemos a casi 110 mil desaparecidos, ¿cuánto dinero sería? Tal vez en eso piensan, pero las familias solo quieren quitarse el pesar y la mortificación”, considera la activista Delia Quiroa, quien sigue buscando.

.

BARBIE BUSCADORA

.

Botear, hacer rifas, vender comida y recibir donaciones son algunas de sus formas de financiamiento, aún cuando existe una Ley de Víctimas que contempla un presupuesto para los grupos de búsqueda. También está una idea de Delia: la “Barbie Buscadora”, de la que ha vendido más de 60 piezas y cuyos ingresos se usan en las brigadas. “Está el artículo 39 y 39 Bis. El MP tiene que mandar un oficio a la Comisión de Víctimas que debe brindar los apoyos para hacer las búsquedas, pero tanto MP como Comisión de Víctimas están de acuerdo para no mandar esos apoyos y si es que lo hacen, tardan tres semanas en tramitarlos. No mandan seguridad, es una lucha constante”.