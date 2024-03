Liberan al periodista Jaime Barrera, tras su secuestro en Jalisco

Autoridades estatales informaron que localizaron al comunicador en buen estado de salud la madrugada de este miércoles

El periodista Jaime Barrera apareció con vida la madrugada de este miércoles en el municipio de Magdalena, Jalisco, luego de que presuntos integrantes de un grupo criminal lo liberaron del secuestro en que lo mantuvieron desde el pasado 11 de marzo, confirmaron autoridades de la entidad.

“La Fiscalía del Estado informa que se localizó en buen estado de salud al comunicador Jaime Barrera. Esta representación social continuará con los actos de investigación de gabinete y campo para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables”, indicó la dependencia en su cuenta de X.

En entrevista telefónica para N+ Guadalajara, Jaime Barrera dijo que sus captores lo liberaron y por ello no hubo rescate, afirmó que la causa de su secuestro fue debido a su labor periodística, además anunció que solicitará su inscripción al mecanismo de protección.

“Fue una especie de advertencia sobre lo que yo escribo, porque sí quedan advertencias: Hoy te vas pero sabemos dónde vives”, señaló el periodista, quien investiga temas relacionados con asuntos internacionales, como el conflicto bélico en la Franja de Gaza; también de política, seguridad y violencia, principalmente en Jalisco.

No obstante, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, descartó públicamente que se tratara de un secuestro, pues argumentó que no se exigió algún monto por la liberación; por ello, solicitó a la Fiscalía General de Jalisco avanzar en las investigaciones del caso.

“Tenemos que dar con los responsables de los hechos y entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo una petición de rescate, no fue un robo, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa. Necesitamos que la investigación avance en este sentido, conocer el testimonio de Jaime en la fiscalía y a partir de eso avanzar”, explicó en conferencia de prensa.

Añadió que, desde el conocimiento de la denuncia, siete horas después de perder el contacto con el periodista, se estableció el canal de comunicación con sus familiares y su administración. En el operativo de búsqueda, detalló, participaron más de 300 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como de la Policía de Guadalajara y Zapopan.

Alfaro Ramírez explicó que a través del Escudo Urbano C5 obtuvieron información de geolocalización y lograron el seguimiento y trayectoria del periodista tras la privación de su libertad, lo que derivó en el escape rumbo a la salida a la Región Valles.

Por su parte, Itzu Barrera, hija del reportero, confirmó que su padre está a salvo y en su hogar: “Mi papá ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresaría a casa. Gracias a todas y a todos”, publicó en su cuenta de X.