Esto debes saber si irás al concierto de Paul McCartney

Después de seis años, el exBeatle regresa a México para ofrecer un viaje musical ante sus miles de fans mexicanos que se darán cita en el Foro Sol

La espera llegó a su fin para los fans mexicanos de Paul McCartney que con su gira Got Back Tour, ofrecerá dos conciertos el 14 y 15 de noviembre, en el Foro Sol.

Este tour podría ser un viaje a través de los éxitos que marcaron su carrera, tanto con The Beatles como en su camino en solitario.

De acuerdo con la información de la boletera Ticketmaster, el concierto podría durar aproximadamente dos horas, siempre y cuando no haya contratiempos. A continuación, te presentamos una guía de lo que necesitas saber en torno a la presentación…

Arribo del lugar

Para aquellas personas que opten por el transporte público, las estaciones del metro Ciudad Deportiva o Velódromo (línea 9, color café) son las más cercanas. En automóvil, las rutas más comunes son a través del Río Churubusco y Viaducto.

Te recomendamos planificar el tiempo de viaje para evitar contratiempos debido al tráfico que podría haber alrededor del recinto.

Acceso al Foro Sol

El Foro Sol cuenta con tres accesos principales:

1. Acceso Puerta 6 – Viaducto Río de la Piedad (cerca del Metro Ciudad Deportiva).

2. Acceso D – Av. Río Churubusco (frente al Palacio de los Deportes).

3. Acceso Puerta 15 – Añil Eje 3 Sur (por Av. Añil).

Posible Setlist

Con base en las presentaciones recientes de Paul McCartney, se espera que el repertorio incluya una selección de sus mejores éxitos. Algunas de las canciones que podríamos escuchar son clásicos de The Beatles como Hey Jude y Let It Be, así como éxitos de su carrera en solitario como: Maybe I’m Amazed y Live and Let Die, entre otras más.

En cuanto a si habrá algún artista invitado que abra el concierto, no existe información al respecto. Sin embargo, este Got Back Tour no sólo revivirá la nostalgia de los fanáticos, sino también pretende inducir a nuevas generaciones a la música de Paul McCartney.