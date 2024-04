Claudia Sheinbaum se reúne con empresarixs de Tijuana 

Ante representantes del CCE local, la candidata presidencial presentó su proyecto de Prosperidad Compartida

Tras darse a conocer que el ministro en retiro, Arturo Saldivar, quien ahora coordina las mesas de justicia en su Proyecto de Nación (SCJN), y otros funcionarios y ex funcionarios, son investigados por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación por órdenes de la presidenta de este organismo y del Consejo de la Judicatura, Norma Piña, por posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones, de acuerdo a una denuncia anónima, Claudia Sheinbaum la calificó como una venganza política.

A pregunta expresa de +Chilango respecto de si este tipo de acciones son y seguirán producto de lo sucedido en el debate presidencial el pasado domingo, la candidata por la coalición Morena, PT y PVEM señaló que “de ratificarse de que en efecto están estas denuncias, pues lo que muestra es que hay una politización de la Suprema Corte a favor del grupo conservador, no hay mejor demostración que esa; entonces creo que sí, en efecto, les afectó que hayamos ganado el debate. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo y la verdad es que sea en todo caso una campaña de propuestas y no este esquema de buscar a toda costa que triunfe alguien que ya está derrotado”.

En ese sentido, al ser interrogada por representantes de medios de comunicación al concluir una asamblea con simpatizantes en Ensenada, Baja California, respecto de si en todo caso se trata de una venganza, la ex jefa de gobierno expresó que “sí parece una venganza, y por eso nuestra propuesta de reformar el Poder Judicial, porque es mejor la democracia, siempre es mejor, pues como una investigación de la Suprema Corte, que aún no sale un comunicado formal, pero de ser así, cómo una investigación con base en una denuncia anónima de la Suprema Corte que lleva directamente nombre y apellido, no sólo del Ministro Saldívar, sino de otros jueces, entonces es totalmente fuera de derecho, así que lo que queremos es una Suprema Corte que se dedique a la justicia y no a una persecución política”.

Subrayó que “que las acusaciones no tienen sustento, que está fuera de toda norma de la Suprema Corte, que se basa en una denuncia anónima y que además no sólo es contra Saldivar, sino contra jueces que han sido honestos, es decir, ahora la Suprema Corte va contra jueces que han estado aprobando proyectos de la Cuarta Transformación”.

En cuanto a cuál sería su relación con la SCJN si gana la Presidencia el próximo 2 de junio, mencionó que: “espero que la Suprema Corte reaccione porque de seguir con esta actitud en dónde ahora son Legislativo, ahora son perseguidores, es de que no puede haber un Poder Judicial así en un país democrático”, y fue tajante al aseverar que “apoyamos al ministro porque es una persecución política. El proyecto de la Cuarta Transformación está muy sólido y hay un enorme amor y decisión del pueblo de México de que continúe este proyecto”.

Finalmente, a la pregunta de si le tiene confianza al Instituto Nacional Electoral (INE) como árbitro, afirmó, “siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos confianza en el pueblo de México”.

Con empresarios

En Tijuana ante más de 280 empresarias y empresarios de 25 organismos del ramo, Claudia Sheinbaum propuso una planeación de inversión y explotar el potencial de inversión de Baja California, para conectarlo a los Polos de Desarrollo que habrá en otras partes del país.

Tras presentar su visión de Prosperidad Compartida, la candidata expuso que su Proyecto de Nación contempla la construcción de 100 parques industriales en el país, pero todos creados para generar bienestar a las y los trabajadores, además de cuidar el medio ambiente, “con visión de desarrollo con bienestar y sustentabilidad”.

Argumentó que la importancia de la planeación para que estos desarrollos industriales sean aterrizados conforme a la vocación de cada región del territorio mexicano, debe considerar la infraestructura que hay, el agua, los recursos naturales y demás condiciones para garantizar inversiones sustentables y que se traduzcan en bienestar para los habitantes de cada región.

En materia de sustentabilidad destacó el Plan Sonora y la transición a la electromovilidad, no sólo enfocada al transporte particular, “sino implementado en la prestación del servicio público como se hizo en la capital del país”.

Agregó que la soberanía energética de México es factible siempre y cuando se fijen reglas claras, como en la industria eléctrica, donde propuso mantener 54% de generación eléctrica bajo el control del Estado y 46% para inversión privada.

La abanderada recordó que parte de estas estrategias y visión de Prosperidad Compartida ya dieron resultados en la Ciudad de México con mayores inversiones y a nivel nacional con un crecimiento económico y proyectos estratégicos.

Entre los asistentes estuvieron Carlos Jaramillo Silva, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana y Luis Lutheroth, secretario del CCE Tijuana.

Por la tarde, Sheinbaum Pardo encabezó una asamblea más con sus simpatizantes en Tijuana, para después viajar a Sonora, donde hará una gira este sábado, y el domingo hará lo propio en Sinaloa.