Claudia Sheinbaum visita Tamaulipas y Veracruz

La candidata presidencial se dijo lista para el segundo debate del domingo, para el cual, aseveró, “tiene algunas cosas preparadas”

Luego de que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, revelara que pidió a las y los gobernadores de su partido político Teresa Jiménez (Aguascalientes), María Eugenia Campos (Chihuahua), Mauricio Vila (Yucatán), Mauricio Kuri (Querétaro), y Diego Sinhué (Guanajuato), “trabajar de manera coordinada” a favor de Xóchitl Gálvez, la candidata a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, advirtió que solicitará a los representantes de las tres fuerzas políticas en el Instituto Nacional Electoral (INE) presentar una queja por ilegalidades del PAN.

“Siempre, Marko Cortés nos transparenta sus acuerdos en lo oscurito: Acuerdo Coahuila reloaded. Es ilegal pedirle apoyo a los gobernadores, es un delito electoral. Entonces, lo que acaba de decir Marko Cortés es un delito electoral”, subrayó en conferencia en Tampico, Tamaulipas.

Refirió que en todo el país, Morena con su coalición del Verde y el PT, y en muchos casos partidos locales, son quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante la elección con su trabajo territorial, la propaganda que se haga, pero la participación de los gobernadores es ilegal.

“¿No sanciona el INE al presidente (Andrés Manuel López Obrador) cada vez que dice alguna cosa menor relacionada con la elección?, pues entonces, ahora, la mejor prueba de que quieren que los gobernadores panistas participen en la elección es la propia declaración de Marko Cortés”, advirtió.

En ese sentido, aseguró que la guerra sucia no sólo contra ella, sino con todas y todos los aspirantes a un puesto de elección por su alianza se ha recrudecido. “Lo que salió también de Mexicanos por la Corrupción (donde se aseguró que Sheinbaum Pardo no declaró propiedades y las puso a nombre de sus hijos) es un absurdo tremendo. Me dio risa cuando leí el artículo porque es pura falsedad y querer poner algo normal que se hace en las familias o situaciones que son parte de la normalidad de una familia, como si fuera algo malo”.

Relató que su esposo Jesús María Tarriba escuchó una entrevista donde el conductor cuestionó si había algo de malo en poner una propiedad a nombre de su hijo. “Entonces, sí, quieren arreciar la guerra sucia, pero no les está funcionando”.

En tanto, dijo estar lista para el segundo debate presidencial del próximo domingo “y tenemos ahí algunas cosas preparadas”, pero se tomará el viernes y sábado para concretar la preparación del enfrentamiento.

Sheinbaum Pardo dijo que tuvo pláticas con el gobernador de estado, Américo Villarreal cuando fue jefa de gobierno, para potenciar el desarrollo de la entidad. “Uno de los proyectos es la carretera que viene de Veracruz hasta Tampico. Otra parte muy importante que hemos estado platicando, que estamos evaluando, es este proyecto de poder traer agua del Papaloapan, solamente que estamos estudiando todos los impactos ambientales, sociales, hablando con todos los estados; tenemos que llegar al gobierno y una vez que estemos ahí, poder definir con las consultas necesarias si es factible de desarrollarlo; pero está en la segunda línea del acueducto de la Presa Vicente Guerrero hacia Victoria”, aseguró.

Además acotó que “están los dos sistemas, ya sea de BRT o de Trolebús que hemos estado planteando, en el caso de esta zona, bueno, una parte es en el norte, en la frontera, que lo anuncié el día que estuvimos en esa zona, particularmente en Reynosa y otra parte, es para los municipios de Altamira, Madero y Tampico, que podemos tener un sistema de transporte público que comunique, que vamos a apoyar al gobernador para desarrollarlo; y proyectos de almacenamiento de gas natural, de la planta de fertilizantes, el desarrollo del Puerto de Matamoros; además de lo que representaría como turismo el Puerto de Tampico; el Edificio de Aduanas que se está terminando en la frontera; y el Puerto Internacional de Nuevo Laredo que, en su momento, también lo anunciamos”.

Remató al afirmar que “los dos grandes proyectos o programas sociales que estamos planteando, además de fortalecer y llevarlos a la Constitución, los programas sociales que existen actualmente, son el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad y el apoyo con becas mensuales a todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria pública”.

Por las huastecas

Más tarde, encabezó una asamblea con simpatizantes en el municipio de Altamira, Tamaulipas, a quienes reiteró que la Refinería de Ciudad Madero no cerrará. “Vamos a seguir fortaleciendo la Refinería de Madero y vamos a seguir fortaleciéndola y fortalecer a Pemex como la empresa de todas y de todos los mexicanos. También creo que el gobernador lo ha planteado, que hay que hacer un sistema de transporte público que pueda comunicar Altamira, Madero y Tampico”.

Con Rocío Nahle

En la tarde, la abanderada se encontró con seguidores en Pánuco, Veracruz, y en la que la acompañó la aspirante por la misma coalición a la gubernatura del estado, Rocío Nahle, a quien de manera categórica, le dio todo su respaldo.

Recordó que se conocen desde 1999, y resaltó cómo la candidata ha ayudado siempre a defender la democracia y que no se privatizara la CFE y la extinta Luz y Fuerza de Centro, y todo desde este estado.

En su oportunidad, Nahle García recordó como ella y Sheinbaum Pardo son fundadoras de Morena, “vienen cosas nuevas y buenas para Veracruz, y desde este Distrito (electoral) 1 le digo a la oposición que Veracruz ya decidió, y el 2 de junio vamos a arrasar en las urnas para la Presidencia, gubernatura, senadurías, diputados federales y el Congreso local porque aquí hay propuestas y se trabaja”.

La jornada terminó en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en una asamblea con simpatizantes.